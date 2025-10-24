Franco Colapinto mostró un gran ritmo y finalizó P9 en la FP1 del Gran Premio de México
Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento en la primera práctica libre en México y con un tiempo de 1:19.331 logró ubicarse en la novena posición.
Comenzó la acción del Gran Premio de México para Franco Colapinto. Luego de lo que fue el picante Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de 22 años se volvió a subir a su A525 para disputar la primera sesión de entrenamientos en el circuito Hermanos Rodríguez, lugar en donde tuvo un buen desempeño en la temporada 2024.
Tras su actuación en Austin, donde desobedeció las órdenes de Alpine, el piloto argentino mejoró su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un gran resultado al finalizar en el puesto 9°. El pilarense dio 6 vueltas rápidas intercalando gomas blandas y duras, y a pesar de que el ritmo de su monoplaza no es el mejor, marcó un tiempo de 1:19.331 que lo metió dentro del top 10. Por su parte, su compañero de equipo, Paul Aron (reemplazó a Gasly), finalizó P15 y quedó a 0.531 segundos del pilarense.
Por otro lado, el más veloz de la tanda fue Charles Leclerc (Ferrari) con un tiempo de 1:18.380 y Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber) completaron el top 3. Por su parte, la gran sorpresa fue el sueco-británico Arvin Lindblad, que estableció el sexto mejor tiempo con el Red Bull de Max Verstappen. Adempas, fue el único de los nueve novatos que disputó la FP1 que se metió entre los 10 primeros.
Ahora, este viernes a las 19:00 (hora argentina) se llevará a cabo la segunda práctica. Luego, este sábado a las 14:30 se disputará la tercera y última sesión de entrenamientos antes de la clasificación (18:00). Por último, el domingo a las 17:00 se correrá el Gran Premio de México en lo que será la carrera 14 de Colapinto a bordo del Alpine.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de México
Se acabó la FP1 del GP de Singapur: Colapinto P9
En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense mejoró brutalmente su rendimiento con respecto a los últimos GP, y con su tiempo de 1:19:331, el número 43 finalizó en el puesto 9° y ahora buscará mejorar su rendimiento en la segunda práctica.
Colapinto salta otra vez a la pista, pero con gomas duras
El argentino hace su último stint en esta primera práctica libre, pero lo hace con los mismos neumáticos duros con los que salió al ensayo.
Colapinto se metió P9 tras una excelente vuelta
El argentino le sigue sacando jugo al Alpine en esta P1 del Gran Premio de México y vuelve a bajar su registro. Clavó los relojes en 1:19.331 y lograba el séptimo mejor tiempo, pero enseguida el brasileño Gabriel Bortoleto le bajó el tiempo
Franco Colapinto y una correcta vuelta con gomas blandas
Luego de estar 15 minutos en los boxes, el argentino volvió a salir a la pista. En esta oportunidad cambió su set de neumáticos a blandos y en su quinto giro rápido marcó un tiempo de 1:19.669.
Franco Colapinto mejora su ritmo, su rendimiento y le da esperanza a Alpine
En su cuarta vuelta rápida, el argentino marcó uno de los mejores tiempos de la sesión: 1:20.836 con las gomas duras y escaló varias posiciones en la grilla. Aún faltan 35 minutos para el final y todavía no salió a dar vueltas con las gomas blandas, pero todo indica que FC43 puede tener uno de sus mejores resultados de la temporada.
Franco Colapinto volvió a bajar su tiempo
El pilarense de 22 años sigue marcando vueltas rápidas en la FP1 de México y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1.21.561 con las gomas duras que lo ubicó en la sexta posición.
Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida
El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de los Hermanos Rodríguez y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:22.375.
Colapinto dio su primera vuelta rápida en México
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren y allí marcó su primer tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres en México. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:23:652 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.