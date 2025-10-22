Halloween en la Arístides: todos los detalles de una noche de disfraces y música

La Arístides ya está consolidada como un polo gastronómico y desde hace unos años también es el epicentro de eventos y fiestas. En esta oportunidad, la calle de la Quinta Sección será el escenario de los festejos de Halloween en la Ciudad de Mendoza .

El jueves 30 de octubre llega Halloween en la Arístides , una jornada pensada para celebrar esta festividad con shows artísticos, música en vivo, competencias y espacios de encuentro.

Desde las 17 y hasta las 23, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se transformará en un punto de encuentro, con una variada programación que combinará creatividad, diversión y talento local con torneos de videojuegos, stands de emprendedores, premios y sorteos. La conducción y animación del evento estará a cargo Diego "Mostrix" Quiroga .

El evento contará con un desfile de cosplay, donde los participantes mostrarán sus mejores interpretaciones de personajes de series, películas, videojuegos y cómics. El concurso, con jurado incluido, tendrá su apertura y presentación a las 17.15, y se desarrollará hasta las 20.30.

Halloween en la Arístides será el 30 de octibre.

Habrá, creando un espacio donde la tecnología, el arte y la cultura urbana se dan cita.

Importantes premios y música

Lo más atractivo será que los tres mejores disfraces tendrán premios en efectivo: $200.000 al primer premio, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar podrán inscribirse completando este formulario.

La música será protagonista a lo largo de la jornada, con dos escenarios simultáneos, uno en el cruce con Tiburcio Benegas y el otro en Martínez de Rozas, con la siguiente programación:

Escenario Tiburcio Benegas:

Apertura a cargo de Black Jagg con un Dj Set (de 17 a 20)

El cierre con PRØ – ZACK (de 20 a 23)

Escenario Martínez de Rozas:

Renzo Lorca (de 18 a 23)