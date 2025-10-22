Halloween en la Arístides: todos los detalles de una noche de disfraces y música
La Arístides se suma a los festejos de Halloween con una propuesta llena de música, disfraces, juegos y premios. Mirá los detalles.
La Arístides ya está consolidada como un polo gastronómico y desde hace unos años también es el epicentro de eventos y fiestas. En esta oportunidad, la calle de la Quinta Sección será el escenario de los festejos de Halloween en la Ciudad de Mendoza.
Halloween en la Arístides
El jueves 30 de octubre llega Halloween en la Arístides, una jornada pensada para celebrar esta festividad con shows artísticos, música en vivo, competencias y espacios de encuentro.
Desde las 17 y hasta las 23, el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se transformará en un punto de encuentro, con una variada programación que combinará creatividad, diversión y talento local con torneos de videojuegos, stands de emprendedores, premios y sorteos. La conducción y animación del evento estará a cargo Diego "Mostrix" Quiroga.
El evento contará con un desfile de cosplay, donde los participantes mostrarán sus mejores interpretaciones de personajes de series, películas, videojuegos y cómics. El concurso, con jurado incluido, tendrá su apertura y presentación a las 17.15, y se desarrollará hasta las 20.30.
Habrá, creando un espacio donde la tecnología, el arte y la cultura urbana se dan cita.
Importantes premios y música
Lo más atractivo será que los tres mejores disfraces tendrán premios en efectivo: $200.000 al primer premio, $150.000 al segundo y $100.000 al tercero. Los interesados en participar podrán inscribirse completando este formulario.
La música será protagonista a lo largo de la jornada, con dos escenarios simultáneos, uno en el cruce con Tiburcio Benegas y el otro en Martínez de Rozas, con la siguiente programación:
Escenario Tiburcio Benegas:
Apertura a cargo de Black Jagg con un Dj Set (de 17 a 20)
El cierre con PRØ – ZACK (de 20 a 23)
Escenario Martínez de Rozas:
Renzo Lorca (de 18 a 23)