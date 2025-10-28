Asaltaron una estación de servicio a punta de pistola en Godoy Cruz

Durante la tarde y la noche del lunes, una serie de sucesos fueron registrados en distintas partes del Gran Mendoza. Los hechos son asaltos en diferentes condiciones, ocurridos en Luján de Cuyo y Godoy Cruz , y un hombre detenido con arma de fuego en las calles de Guaymallén .

En las calles guaymallinas se efectuó la detención de un joven de 19 años con un arma de fuego entre sus pertenencias. La intervención se realizó luego de notar que el sujeto mostró un comportamiento sospechoso al notar la presencia policial en las inmediaciones del asentamiento BAP , sobre la calle Buenos Vecinos.

Según la reconstrucción policial, mientras los uniformados hacían un patrullaje preventivo por la zona, minutos pasadas las 17, notaron al joven con un comportamiento errático e intentó ingresar a una vivienda de la barriada.

A raíz de esto, los efectivos decidieron actuar y aprehenderlo en el lugar, donde al momento de identificarlo constataron que este tenía antecedentes delictivos y que, al requisarlo, llevaba consigo una pistola tipo revólver calibre 22.

Tras esto, el delincuente fue trasladado a la Comisaría 15° y quedó a disposición de la Justicia.

Robo en plena vía pública de Luján

Apenas 3 horas después, pasadas las 20, un motociclista fue abordado por dos malvivientes sobre la calle Terrada dentro del departamento de Luján de Cuyo. Tras interceptar a la víctima, los sujetos le robaron su motocicleta, Zanella gris, a partir de amenazas exhibiendo un arma de fuego.

Finalmente, la víctima, un hombre de 33 años, relató que los ladrones se dieron a la fuga con su vehículo.

Asalto en una estación de servicio

Dentro de los límites de Godoy Cruz, una estación de servicio, ubicada en el cruce de las calles Montes de Oca y Blanco Encalada fue el escenario de un violento robo registrado a las 21 del lunes.

La reconstrucción del delito sostiene que tres hombres ingresaron al local armados a la hora señalada. Por medio de amenazas, los delincuentes se llevaron una suma cercana a 10 mil pesos y se dieron a la fuga.