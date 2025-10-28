El fuerte relato chofer del micro que volcó en Misiones: "Me pegó de lleno y me tiró al arroyo"

Como consecuencia del siniestro, nueve personas murieron y 29 resultaron heridas. Ahora, el chofer del micro salió a hablar.

El siniestro ocurrió el domingo por la madrugada, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

Un trágico episodio mantiene en vilo a la provincia de Misiones, donde un micro que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá chocó con un auto y cayó al arroyo Yazá. Como consecuencia del siniestro, nueve personas murieron y 29 resultaron heridas.

En las últimas horas, se conoció un audio que mandó el chofer del micro de la empresa Sol del Norte, tras el siniestro. “Lo vi venir de frente y me paré en el freno, pero ya era tarde. Me pegó de lleno y me tiró al arroyo”, detalló Nicolás Tarnoski.

A su vez, señaló que el conductor de Ford Focus “venía muy rápido, zigzagueando, y cuando lo tuve encima ya no pude hacer nada. Pisé el freno con todas mis fuerzas”.

Por otro lado, Tarnoski relató cómo fue la caída y los segundos después. “Después del golpe todo fue oscuridad y gritos. Escuchaba a la gente pidiendo ayuda y traté de mantener la calma para poder salir”, manifestó. Y agregó: “Empecé a mover la luz, gritando que llamen a los bomberos, a la ambulancia… no sabía si alguien me escuchaba, pero era lo único que podía hacer”.

Ford Focus choque Misiones El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. X Qué reveló el exámen de alholemia al conductor del auto El lunes, se conocieron los resultados del exámen de alcoholemia realizado a Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34). El exámen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo de Ortiz, confirmó que el hombre presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho. Según trascendió, el hombre manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual es seis veces más de lo permitido por ley.