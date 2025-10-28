"Los interceptaron": la hipótesis de la hija de uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

Según contó Gabriela Kreder, hija de Alberto, se sumaron seis caballos al intenso operativo en Chubut para dar con la pareja de jubilados.

A 17 días de la desaparición de la pareja de jubilados, identificados como Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), en Chubut, una de las hijas de Alberto dio detalles sobre el estado de la búsqueda y la principal hipótesis que sostiene la familia.

"Para mí los interceptaron, y como ahí no hay cámaras, ni hay registro de teléfono, ni nada, es como una zona que nadie tiene acceso, que puede pasar cualquier cosa y es tierra de nadie", declaró en diálogo con A24 este lunes.

La principal hipótesis de la familia del jubilado desaparecido "Cada vez se hacen más fuertes las hipótesis que al principio sonaban como muy raras o como difíciles de asociar. Se puso el foco en la búsqueda de personas creyendo que ellos habían llegado hasta ahí, a medida que los días van pasando, esa hipótesis empieza a ser más débil"." analizó Gabriela.

Evaluó asimismo que si ambos "hubiesen salido caminando, las personas tenemos un instinto de supervivencia y cuando estamos en peligro nos aferramos a la vida más que nunca, cualquier persona que está perdida hace algo para ser encontrada". En esa línea, dijo: "mi papá tenía un encendedor en la puerta de la camioneta. Yo, o cualquier persona, agarra ese encendedor y empieza a prender fuego".

jubilados desaparecidos Aseguró que, junto a su hermana, sostienen "desde el día uno" que la camioneta no pudo llegar hasta donde fue encontrada manejada por su padre al menos "de forma voluntaria", ya que él "nunca se hubiese metido en ese lugar". Por eso, arrojó la hipótesis de que la pareja de jubilados haya sido interceptada.