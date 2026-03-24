El PAMI vuelve a cubrir el 100% de los medicamentos: quiénes quedan excluidos

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) volvió a garantizar la cobertura total del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados, aunque con condiciones específicas que determinan quiénes pueden acceder y quiénes quedan fuera del beneficio. Los detalles al respecto.

La medida impacta en millones de afiliados en todo el país y se enmarca dentro del esquema vigente durante 2026, que mantiene la gratuidad para tratamientos esenciales y de alto costo, junto con un sistema de subsidio social para casos particulares.

PAMI continúa cubriendo al 100% medicamentos vinculados a patologías complejas y crónicas, entre ellas:

Este grupo de fármacos no requiere pago por parte del afiliado, siempre que la receta esté correctamente emitida dentro del sistema.

Para los medicamentos que no están dentro de ese listado, PAMI mantiene el subsidio por razones sociales , que permite acceder a cobertura total en casos de vulnerabilidad económica.

PAMI garantiza en 2026 el acceso gratuito a medicamentos para tratamientos crónicos y de alto costo.

Para obtener este beneficio, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos (o hasta 3 si conviven con una persona con discapacidad)

No contar con medicina prepaga

No poseer más de un inmueble

No tener vehículos de menos de 10 años ni bienes de lujo

No registrar capacidad económica elevada

Quiénes quedan excluidos

Quedan fuera de la cobertura total aquellos afiliados que no cumplen con las condiciones socioeconómicas exigidas por el programa. Es decir, quienes superan los niveles de ingresos establecidos o poseen bienes considerados de alto valor no pueden acceder al subsidio.

Además, muchos medicamentos de uso frecuente o eventual ya no cuentan con cobertura completa y pasan a tener descuentos parciales:

Entre 50% y 80% para tratamientos crónicos o agudos

Alrededor del 40% para medicamentos ocasionales

De esta manera, PAMI mantiene la cobertura gratuita en medicamentos como una herramienta central para garantizar el acceso a tratamientos, aunque con criterios más estrictos que determinan quiénes pueden acceder plenamente al beneficio.