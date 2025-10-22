Asaltos en Guaymallén y Las Heras: roban una motocicleta y una estación de servicios con violencia

Los asaltos se registraron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Las víctimas fueron una mujer y un hombre, de 53 y 54 años, respectivamente.

Dos asaltos tuvieron lugar entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en distintas partes del Gran Mendoza. Uno se efectuó bajo la modalidad de "motochorros" en Los Corralitos, Guaymallén, mientras el otro fue el robo a una estación de servicio en Las Heras.

Asalto a punta de pistola en Guaymallén Pasadas las 20, dentro del distrito Los Corralitos de Guaymallén, casi en el cruce de las calles Milagros y San Juan, una mujer de 53 años fue interceptada en plena vía pública por dos delincuentes que circulaban sobre una motocicleta enduro.

En ese momento, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y mediante amenazas le robaron su mochila y la motocicleta, Zanella RX 200 color naranja, en la que se transportaba la víctima.

Violento robo en una estación de servicio de Las Heras Varias horas después del primer hecho, a minutos de las 2.30, dos delincuentes se presentaron en una estación de servicio, ubicada a metros del cruce de las calles Independencia y Olascoaga, en Las Heras.