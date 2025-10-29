Aparecen perros azules en Chernobyl y revelan qué les provocó ese color

Varias imágenes captadas dentro de la zona de exclusión de Chernobyl muestran a tres perros con un extraño tono azul en su pelaje. Una organización sin fines de lucro investiga qué pudo causar el fenómeno.

Un curioso hallazgo sorprendió a los voluntarios que trabajan dentro de la zona de exclusión de Chernobyl, en Ucrania. Tres perros con un inusual color azul en su pelaje fueron vistos merodeando el área cercana a la planta nuclear, deshabitada desde 1986 tras la explosión del reactor.

Qué les paso a los perros de Chernobyl Las imágenes, compartidas por la organización Clean Futures Fund a través de su cuenta de Instagram, mostraron tanto fotografías como un video en el que se observa a los animales con una tonalidad brillante y poco común. "No sabemos la razón y estamos intentando atraparlos para descubrir qué está pasando", explicó la organización en la publicación. "Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún tipo de sustancia química", añadieron.

El hallazgo llamó la atención de investigadores y voluntarios, aunque rápidamente fue descartada la hipótesis de que el color azul tuviera relación con la radiación. Según informó Clean Futures Fund a Storyful, los perros podrían haberse revolcado en residuos que se filtraban de un sanitario portátil cercano.

image Clean Futures Fund investiga el origen del color azul de los perros en Chernobyl. Clean Futures Fund/Instagram Desde el accidente nuclear de 1986, la zona que rodea la central de Chernobyl permanece prácticamente deshabitada por humanos. Sin embargo, el ecosistema se ha adaptado y las poblaciones de animales salvajes han crecido. Muchos de ellos descienden de las mascotas que los habitantes de Pripyat dejaron atrás durante la evacuación.

Clean Futures Fund lleva adelante desde 2017 el proyecto "Dogs of Chernobyl", destinado a alimentar, monitorear y esterilizar a los animales que viven dentro del área restringida. Fue durante estas tareas, a comienzos de octubre, que se detectó a los tres ejemplares de pelaje azul.