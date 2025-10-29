Cómo mejorar la disfunción eréctil sin fármacos

La alimentación influye más en la vida íntima de lo que muchos hombres imaginan. Un estudio reciente reveló que seguir una dieta basada en alimentos vegetales integrales no solo mejora la salud, sino que también favorece la disfunción eréctil. Haz de esto un hábito y sin fármacos.

De qué se trata y por qué mejora la disfunción eréctil La disfunción eréctil afecta a millones de hombres en el mundo y se espera que esa cifra crezca en los próximos años. Este trastorno, relacionado con la dificultad para mantener una erección firme, tiene un origen más vascular que psicológico. Las arterias responsables del flujo sanguíneo al pene son muy sensibles al estilo de vida y a la alimentación, por lo que cuidarlas es esencial.

espinaca.jpg Una dieta vegetal rica en antioxidantes y fibra ayuda a mantener los vasos sanguíneos limpios y el corazón fuerte. Al reducir el colesterol y la presión arterial, mejora la circulación y, en consecuencia, la respuesta sexual. Alimentos como la espinaca, la remolacha, las nueces, las semillas de calabaza y la sandía tienen efectos directos sobre la oxigenación y el flujo sanguíneo.

semillas calabaza Estos alimentos también generan óxido nítrico, una molécula que dilata los vasos y mejora el riego en todo el cuerpo. Su acción es similar a la de algunos tratamientos farmacológicos, pero sin efectos secundarios. La diferencia está en que el beneficio llega de manera natural y sostenida, siempre que la alimentación sea constante y equilibrada.