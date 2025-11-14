Las mejores series y películas recién llegadas al streaming y que son ideales para el finde

Si te quedaste sin ideas para maratonear este finde, las plataformas de streaming podrían tener lo que necesitás. Entre Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ llegaron varios títulos, desde thrillers hasta ficciones históricas y secuelas, hay propuestas para todos los gustos.

Netflix abrió la semana con dos estrenos fuertes: La bestia en mí, un drama psicológico con Claire Danes y Matthew Rhys, y El cuco de cristal, una apuesta española de suspenso que vuelve a adaptar a Javier Castillo. HBO Max , por su parte, se sube nuevamente al furor por las historias de época con Merteuil: Juegos de seducción, mientras que Prime Video suma Belén, la película argentina dirigida por Dolores Fonzi que ya suena para los Oscar.

Acá repasamos de qué va cada una, por qué vale la pena verlas y qué podés esperar si decidís sumarlas a tu lista.

Esta semana Netflix lanzó su nueva miniserie de drama y suspenso llamada La bestia en mi. Se trata de una ficción protagonizada por Claire Danes (Homeland) y Matthew Rhys (The Americans), con Jodie Foster y Conan O’Brien en la producción ejecutiva.

La serie de 8 episodios sigue a la exitosa escritora Aggie Wiggs, quien tras la muerte de su hijo quedó convertida en una sombra de sí misma. Se alejó por completo del mundo, dejó de participar en la vida pública y ya no encuentra la fuerza para escribir una sola línea.

Ese letargo se quiebra cuando Nile Jarvis, un influyente magnate inmobiliario, y en otro tiempo el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, se muda a la casa de al lado. Pronto, Aggie comenzará a desarrollar una obsesión por Nile que la llevará a querer conseguir la verdad a toda costa.

Por qué verla: la sola presencia de Claire Danes y Matthew Rhys debería ser suficiente para adentrarse en esta ficción, que atrapa desde el primer capítulo con un misterio que se va cocinando a fuego lento y una verdad que de a poco va a asomando.

Merteuil: Juegos de seducción | HBO Max

the seduction 01 La nueva producción francesa de HBO cuenta con 6 episodios. HBO Max

El género de las producciones de época se ha convertido en el nuevo caballito de batalla de las plataformas de streaming. En esta ocasión, HBO Max decidió aportar por una adaptación libre de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos de 1782.

La joven Isabelle de Merteuil (Anamaria Vartolomei) está dispuesta a arrasar con las vidas ajenas para abrirse paso en la élite francesa del siglo siglo XVIII. Tras ser humillada por Valmont, pierde su honor y su posición social, y esa caída despierta en ella una furia que la impulsa a ascender sin freno. Cruzará límites morales, desafiará a quienes ostentan el poder y se abrirá paso desde los ambientes libertinos más oscuros hasta la fastuosa corte de Luis XV. Pero en su cruzada por conquistar la libertad, Isabelle deberá enfrentar una última y dolorosa elección, y decidir entre entregarse al amor o consumirse en su deseo de venganza.

Por qué verla: aunque la serie no es fiel a la novela de Laclos, sino más bien una precuela, cuenta con la dosis justa de sensualidad, las intrigas de la alta sociedad, buenas actuaciones y una puesta en escena deslumbrante. El primer episodio ya se encuentra disponible en HBO Max.

El cuco de cristal | Netflix

el cuco de cristal Catalina Sopelana protagoniza la serie española El cuco de cristal. Netflix

Para los amantes de las series españolas de thriller y suspenso, acaba de estrenar El cuco de cristal, la nueva adaptación de Netflix de la novela homónima de Javier Castillo, el mismo autor detrás de La chica de nieve, que también fue llevada a la pantalla por la plataforma.

En esta ocasión la serie sigue a una joven médica residente que tras sufrir un infarto inesperado, es sometida a un trasplante de corazón. Tras la operación, la madre del donante la invita a su pequeño pueblo para que conozca quién fue su hijo. Pero ese gesto, que al principio parece un acto de afecto, pronto se transforma en un viaje inquietante. Apenas llega, una desaparición misteriosa sacude la tranquilidad del lugar, sacando a la luz una serie de secretos y misterios que conectan a todos.

Por qué verla: con solo 6 episodios, El cuco de cristal es de esas series que atrapa desde el primer minuto y en cada capítulo deja con ganas de más. A pesar de ser predecible en algunos aspectos, resulta lo suficientemente entretenida para maratonear el fin de semana.

Belén | Prime Video

belén portada Dolores Fonzi y Camila Pláate protagonizan Belén. Amazon MGM Studios

La actriz Dolores Fonzi se pone detrás y delante de cámara para contar la historia basada en la novela Somos Belén de Ana Correa, y que se basa en hechos reales. La cinta fue seleccionada como la representante de Argentina para competir en el rubro de Mejor película internacional en la próxima edición de los Premios Oscar y Goya.

Ambientada en la provincia de Tucumán en 2014, la historia sigue a una joven que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que cursa un embarazo. Al despertar, se encuentra esposada a una camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, tras pasar dos años en prisión preventiva, la Justicia la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana tomará su caso y peleará por su libertad, acompañada por miles de mujeres y organizaciones que se unirán para transformar lo que parecía un destino sellado y reescribir el rumbo de la historia.

Por qué verla: aunque la película no escapa al discurso político y activista, resulta una propuesta bien actuada y un drama lo suficientemente atrapante para disfrutar en streaming.

Otro viernes de locos | Disney+

Otro viernes de locos Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizan la película. Walt Disney Pictures

En 2003, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan protagonizaron Un viernes de locos, como un divertido dúo madre e hija en donde intercambian de cuerpos, obligando a cada una a ponerse en el lugar de la otra. Veinte años después, llegó la secuela con buena parte del elenco original y con una sorpresiva fórmula que resulta tan divertida como la película original.

En Otro viernes de locos, Tess y Anna siguieron adelante con sus vidas. Anna ahora es madre de una preadolescente y está a punto de casarse. Este enlace la llevará a ensamblar su familia, con todos los desafíos que eso implica. En medio de los preparativos de la boda, madre e hija descubren que los viejos enredos nunca desaparecen del todo y que tomarse revancha puede ser tan caótico como divertido.

Por qué verla: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a demostrar su talento para la comedia, con situaciones caóticas y divertidas. La llegada de algunos nuevos rostros que aportan los condimentos necesarios para que esta secuela tenga el equilibrio justo de nostalgia y comedia, y que pese a reciclar fórmula, funciona muy bien.