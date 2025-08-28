Revelaron la incómoda e insólita cita de Pablo Duggan con una famosa periodista: "Me hizo que le..."

Pablo Duggan y Horacio Embón protagonizaron un fuerte cruce al aire este martes en Duro de domar por los audios de Diego Spagnuolo; y, el miércoles en Intrusos, se habló sobre este tenso momento televisivo. Karina Iavícoli , panelista del ciclo de espectáculos, sacó a la luz una polémica anécdota del periodista.

Durante los últimos cinco años, Duggan se convirtió en blanco de críticas por su trato hacia los panelistas de Duro de Domar. En más de una ocasión, esas tensiones derivaron en abandonos del programa y, en esta ocasión, Iavícoli decidió apuntar con firmeza contra el conductor.

Karina Iavícoli reveló que una famosa periodista tuvo una fallida cita con Duggan.

"Yo tengo una anécdota de Duggan más divertida para salir de esta tragedia, pero para mostrar por qué me cae mal. Invitó a una amiga a cenar. Era soltero. Mi amiga fue sin comer porque pensó que creyó que él iba a hacer la cena", reveló la comunicadora.

"No había nada para comer. Él le dijo 'hacete una sopa instantánea', se echó en el sillón y le dijo 'masajeame los pies'. ¡Pero escúchame!", contó la panelista.

Pilar Smith3.jpg La panelista de "Intrusos" contó que fue Pilar Smith la protagonista de aquella historia.

Unos minutos más tarde, llegó la confirmación de la anécdota, mientras Pablo Duggan le aseguraba a Rodrigo Lussich por mensaje de texto que 'todo es posible', tras negarlo inicialmente. "Ella decía 'cómo yo, con lo que soy, ¿qué estoy haciendo acá?'", comentó Karina Iavícoli mientras esperaba el mensaje de su amiga.

"'Me llevó a la casa. Le hice la cama. Me hizo tomar esa sopa inmunda. Me hizo que le masajeara los pies. Ni siquiera me pidió el radiotaxi. Amiga, sabés que fue la peor noche de mi vida'", leyó la periodista. Luego, reveló el nombre de la afectada: Pilar Smith.

"No puedo creer que estés despolvando esta historia de cuando era tan chica. (…) ¡Qué gracioso! Fue para el olvido mi vínculo con Duggan. Espantoso. Una fea experiencia" remató Smith.