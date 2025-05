Polémica en C5N: un panelista renunció a Duro de Domar tras un fuerte cruce con Pablo Duggan

Pablo Duggan es noticia nuevamente por una polémica. El periodista protagonizó un cruce con uno de sus panelistas de Duro de Domar, pero esta vez no fue con Mariana Brey, sino que con Antonio Aracre, quien terminó renunciando al programa.

En LAM, hablaron sobre el tema y lograron obtener la palabra del economista que decidió dejar el ciclo que se emite por C5N. "Escándalo en Duro de Domar. El economista Antonio Aracre renunció al programa tras un fuerte cruce con Pablo Duggan. Denunció maltratos en el corte y lanzó un tiro por elevación contra algunos periodistas", introdujo Marcela Feudale.

Antonio Aracre renunció a Duro de Domar. Créditos: X @tonyaracre.

Acto seguido, compartieron el mensaje que el panelista publicó en X (anteriormente Twitter) el 1 de mayo, donde expresó: "Anoche tuvimos un intercambio en #DDD a raíz del enojo del presidente con algunos periodistas. Inmediatamente, el conductor comenzó a distorsionar mis palabras y y asumir una conducta violenta hacia mí".

"Cuando yo dije no querer decir algunas cosas que nos involucran a todos, me refería a que no sólo no cobraba un centavo en la TVP sino tampoco en C5N, aunque estaba intentando cambiar esa realidad en el último caso. En el corte, con las cámaras apagadas y ante la presencia de todos mis compañeros (mudos todos) y los técnicos, me insultó y me humilló como nunca antes me había pasado en la vida", denunció Aracre.

La publicación que hizo el economista en X. Créditos: captura de pantalla X @tonyaracre.

"Me sorprendió la forma poco solidaria de un panel que suele preciarse de solidario frente a las agresiones y las asimetrías de poder. Parece que eso solo cuenta de un lado de grietas. Por eso aproveché el momento para despedirme del programa y aprovecho ahora para agradecerle a @Nicobocache que siempre se comportó como una persona de bien, y a los técnicos que son verdaderos laburantes honestos e íntegros", cerró diciendo el economista, molesto también por la actitud de sus compañeros por no defenderlo.

Luego de enseñar la fuerte discusión entre Duggan y Aracre, que fue a los gritos por cuestiones políticas e idológicas, Marcela Feudale, integrante de Duro de Domar, habló sobre el tema y contó: "En el corte siguieron discutiendo, pero no hubo empujones, insultos ni violencia. Él dice que nadie los separó, pero nadie participa en los programas cuando se dan estas discusiones".

Esto fue lo que dijo Antonio Aracre en LAM sobre su discusión con Pablo Duggan

Por otro lado, Antonio Aracre, dialogó con LAM tras el cruce y dio su versión de los hechos. "Es triste porque disfrutaba el debate, pero estoy bien porque lo que pasó, en mi escala de valores, me significa un límite, no me gusta la violencia ni la agresión. No lo disfruto ni me hace bien", declaró el economista.

"Cuando en un corte es el conductor el que te insulta y te humilla delante de tus compañeros... Yo hubiese esperado que alguno le pusiera un límite también, pero no pasó", continuó filoso.

"Agradezco a las autoridades del canal, que me apoyaron y están contentos con mi trabajo. Quieren que siga en otros programas, pero en Duro de Domar no voy a seguir porque no puedo trabajar con Duggan", añadió Antonio.