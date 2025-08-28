Wanda Nara anticipa su videoclip más polémico: grafitis, estética carcelaria y mensaje personal

Wanda Nara mostró nuevas imágenes de su videoclip “Tóxica”, con estética provocadora, símbolos personales y guiños a su historia mediática.

La imagen de Wanda Nara bajando de su Lamborghini rosa volvió a circular en redes, pero esta vez con un nuevo significado. La empresaria y artista se prepara para el lanzamiento de “Tóxica ”, su cuarto tema musical, que ya tiene videoclip en proceso y promete no pasar desapercibido.

En las primeras imágenes que compartió, se la ve grafiteando su auto de lujo con las palabras “Wanda” y “Tóxica”. El vehículo, que supo compartir con Mauro Icardi durante su relación en Milán, se convierte ahora en parte de una puesta en escena que muchos interpretaron como una indirecta a su ex pareja.

La canción, de ritmo electro pop, repite frases como “le gusta que yo sea una tóxica, que lo ame y lo bloquee”, lo que alimentó especulaciones sobre posibles referencias tanto a Icardi como a L-Gante. En redes, los usuarios debaten si se trata de una dedicatoria encubierta o simplemente una estrategia de marketing bien pensada.

Captura de pantalla 2025-08-28 145632 Las imágenes del nuevo videoclip que prepara Wanda Nara. Foto: Archivo

Escenografía provocadora y estética personal en su videoclip El videoclip fue grabado en su casa del country Santa Bárbara, ambientada especialmente para la ocasión: luces verdes, cintas de precaución, plásticos colgantes y graffitis. El look elegido también generó repercusiones: bodysuit de cuero negro, gafas oscuras y actitud desafiante, en línea con el concepto del tema.