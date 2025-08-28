Wanda Nara anticipa su videoclip más polémico: grafitis, estética carcelaria y mensaje personal
Wanda Nara mostró nuevas imágenes de su videoclip “Tóxica”, con estética provocadora, símbolos personales y guiños a su historia mediática.
La imagen de Wanda Nara bajando de su Lamborghini rosa volvió a circular en redes, pero esta vez con un nuevo significado. La empresaria y artista se prepara para el lanzamiento de “Tóxica ”, su cuarto tema musical, que ya tiene videoclip en proceso y promete no pasar desapercibido.
En las primeras imágenes que compartió, se la ve grafiteando su auto de lujo con las palabras “Wanda” y “Tóxica”. El vehículo, que supo compartir con Mauro Icardi durante su relación en Milán, se convierte ahora en parte de una puesta en escena que muchos interpretaron como una indirecta a su ex pareja.
La canción, de ritmo electro pop, repite frases como “le gusta que yo sea una tóxica, que lo ame y lo bloquee”, lo que alimentó especulaciones sobre posibles referencias tanto a Icardi como a L-Gante. En redes, los usuarios debaten si se trata de una dedicatoria encubierta o simplemente una estrategia de marketing bien pensada.
Escenografía provocadora y estética personal en su videoclip
El videoclip fue grabado en su casa del country Santa Bárbara, ambientada especialmente para la ocasión: luces verdes, cintas de precaución, plásticos colgantes y graffitis. El look elegido también generó repercusiones: bodysuit de cuero negro, gafas oscuras y actitud desafiante, en línea con el concepto del tema.
Uno de los elementos más comentados fue la aparición de una Hello Kitty con estética carcelaria, que Wanda definió como “la Kitty tumbera es la que va”. El personaje, ícono pop reinterpretado, se convirtió en símbolo silencioso de su disputa con la China Suárez y ahora aparece resignificado por su parte.
“Tóxica” es una colaboración con el trapero español Kaydy Cain, conocido por su estilo urbano y por haber sido parte del colectivo Pxxr Gvng. La elección del artista generó controversia por su historial mediático, pero también posiciona el tema en una escena internacional que Wanda busca conquistar.