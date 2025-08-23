Mascotas: el error común que estresa a tu gato y cómo evitarlo

Las mascotas, en especial los gatos, pueden sufrir estrés por pequeños cambios en su rutina. Estos son los errores más comunes y cómo evitarlos.

Las mascotas no son indiferentes a muchos cambios que suceden en casa. Foto: Archivo

Aunque los gatos tengan fama de ser indiferentes a lo que pasa a su alrededor, la realidad es muy distinta. Estas mascotas están siempre atentas al equilibrio que las rodea y, si algo cambia, es común que sientan estrés.

El error más común: los cambios bruscos en la rutina o el entorno Con el afán de renovar el hogar, muchas veces movemos muebles, cambiamos su caja de arena de lugar o modificamos los horarios de alimentación. Sin embargo, estas decisiones pueden ser más estresantes de lo que imaginamos para un felino. Los gatos son animales de costumbres: necesitan rutinas claras y son felices cuando se respetan.

Otro factor que puede desestabilizarlos son los gritos, ruidos intensos o visitas inesperadas. Estos animales son muy sensibles a los cambios y suelen reaccionar escondiéndose, mostrando conductas defensivas o incluso dejando de comer. En esas situaciones, lo mejor es ofrecerles un espacio tranquilo dentro del hogar donde puedan refugiarse.

Los gatos son animales territoriales que pueden estresarse fácilmente durante una mudanza. Foto: Zooplus Respetar la rutina y ofrecer espacios seguros son las claves para un gato feliz y sin estrés.Foto: Zooplus Cómo notar si mi gato está estresado Además de esconderse, un gato estresado puede manifestar su malestar de distintas formas. Una de las señales más frecuentes, y que más llama la atención, es que orine fuera de su caja. También puede mostrarse irritable, más arisco de lo habitual, o incluso perder el apetito.