La modelo dialogó nuevamente con LAM y opinó sobre las declaraciones de la conductora de Telefe.

Wanda Nara volvió al país luego de trabajar en Estados Unidos y se despachó con fuertes declaraciones contra Mauro Icardi. La mediática habló del conflicto judicial con Mauro Icardi y hasta comparó su situación con la de Julieta Prandi.

"Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes", comentó la conductora de Telefe ante los micrófonos.

Luego de estas declaraciones, desde LAM fueron a buscar la palabra de Julieta Prandi quien no tuvo problemas en opinar sobre esto y en contar cómo es su vida ahora luego de la condena a Claudio Contardi: "Estoy recomponiéndome y tratando de reactivar todas las actividades y mis cosas. Empezando de cero de a poquito, no es para menos, lo esperé mucho tiempo".

Video: Julieta Prandi se refirió a los dichos de Wanda Nara Julieta Prandi rompió el silencio y habló sobre los dichos de Wanda Nara

Respecto a Wanda, ella sostuvo que "lo que les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién, tienen que saber que el camino es largo y que es durísimo el proceso. Lo digo para Wanda y para todas las que necesiten hacer una denuncia o para las que ya lo vivieron".