La hermana de Marcelo Corazza rompió el silencio mediático tras los días de audiencia en la Justicia

En medio de una difícil situación judicial, Gabriela, hermana Marcelo Corazza enfrentó las preguntas de la cronista de LAM a pocos días de las audiencias.

El proceso judicial en el que se encuentra imputado Marcelo Corazza, junto a otras cuatro personas ha pasado por una serie de audiencia en estos últimos días. Todos los involucrados enfrentan cargos por el delito de corrupción de menores ante el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires.

Este viernes en LAM (América TV), entrevistaron a Gabriela, una de las hermanas de Marcelo Corazza, allí la mujer explicó que confía en la Justicia y en los abogados, que familiarmente se mantienen unidos y que cree absolutamente en la inocencia de su hermano y que toda su familia apoya al ex integrante del equipo de Telefe en todas las audiencias que sea citado. También afirmó que él no conocía a las personas que lo denunciaron. Además comentó que fue un momento difícil acompañarlo durante los días que pasó detenido.

Sobre las fuertes acusaciones de abuso de menores refirió que desconoce al Marcelo Corazza que describe la denuncia, si bien no habló de la causa, contó que junto a su hermana comenzaron con una feria como emprendimiento para ayudar a sufragar los gastos que genera la delicada situación judicial de su hermano. “Esa acusación no va con mi hermano, lo conozco y creo en la inocencia de mi hermano”, expresó con férrea convicción y profunda angustia en la voz.

La hermana de Marcelo Corazza fue entrevistada por la notera del programa de Ángel de Brito.

En la Justicia, la pesquisa, que fue originalmente instruida por el magistrado Ariel Lijo y desarrollada por los representantes del Ministerio Público Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, sostienen la teoría de que los acusados captaban a jóvenes varones. La finalidad alegada era la de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".