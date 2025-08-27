Qué dijo Marcelo Corazza antes de que iniciara el juicio en su contra por corrupción de menores
El ex Gran Hermano se presentó esta mañana en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pena podría recibir el exproductor.
Este miércoles, en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el juicio contra el exGran Hermano Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores. Cabe destacar que, de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.
Video: Marcelo Corazza habló antes del inicio del juicio en su contra
Te Podría Interesar
Esta mañana, antes de que iniciara el juicio oral en su contra, el exproductor sostuvo su inocencia ante la periodista Mercedes Ninci. En primer lugar, Corazza apuntó contra la periodista. “No está bien lo que estás haciendo”, le dijo a Ninci, quien lo filmó mientras esperaba en una de las salas del tribunal. Y agregó: “Me voy a defender en el lugar donde me tengo que defender”.
A su vez, Corazza volvió a sostener que es inocente y que no tiene nada que ver con los hechos de los que se lo acusan. “La causa es un horror. No tengo nada que ver. Soy inocente”, sentenció el exGran Hermano. Y concluyó: “Lo dije desde el primer día y acá estamos para demostrarlo”.
Qué pena podría recibir Marcelo Corazza
El juicio oral en su contra comenzó este miércoles a las 9.30 de la mañana. Junto a él, otras cuatro personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de jóvenes, serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Se trata de Francisco Rolando Angelotti quien sigue bajo prisión preventiva, señalado como el líder de la banda; Leandro Aguiar, como presunto reclutador de jóvenes; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet, como coautores del delito de corrupción de menores.
Por su parte, el exGran Hermano estuvo detenido por 4 meses en el penal de Ezeiza y de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.