Qué dijo Marcelo Corazza antes de que iniciara el juicio en su contra por corrupción de menores

El ex Gran Hermano se presentó esta mañana en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Qué pena podría recibir el exproductor.

Marcelo Corazza está acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores.

Este miércoles, en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el juicio contra el exGran Hermano Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores. Cabe destacar que, de ser hallado culpable podría recibir de 3 a 15 años de prisión.

Video: Marcelo Corazza habló antes del inicio del juicio en su contra Marcelo Corazza habló antes del inicio del juicio

Esta mañana, antes de que iniciara el juicio oral en su contra, el exproductor sostuvo su inocencia ante la periodista Mercedes Ninci. En primer lugar, Corazza apuntó contra la periodista. “No está bien lo que estás haciendo”, le dijo a Ninci, quien lo filmó mientras esperaba en una de las salas del tribunal. Y agregó: “Me voy a defender en el lugar donde me tengo que defender”.

A su vez, Corazza volvió a sostener que es inocente y que no tiene nada que ver con los hechos de los que se lo acusan. “La causa es un horror. No tengo nada que ver. Soy inocente”, sentenció el exGran Hermano. Y concluyó: “Lo dije desde el primer día y acá estamos para demostrarlo”.

Qué pena podría recibir Marcelo Corazza El juicio oral en su contra comenzó este miércoles a las 9.30 de la mañana. Junto a él, otras cuatro personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de jóvenes, serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.