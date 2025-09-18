Nancy Pazos dejó a todos boquiabiertos con una confesión explosiva sobre su pasado con Diego Santilli

Nancy Pazos desató un verdadero revuelo al confesar detalles inéditos de su relación con Diego Santilli . En diálogo con Darian “Rulo” Schijman , la periodista recordó cómo empezó todo, generando un gran impacto.

"¿Te casaste por iglesia con Santilli?", indagó el comunicador, a lo que Pazos respondió: "No, con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez, antes de él".

La repregunta fue inevitable: "¿Y cuando te casaste ya eras amante de Santilli?". Sin titubear, la panelista de A la Barbarossa contestó: "Sí y él estaba en el casamiento".

"Rulo", sorprendido por la respuesta de la periodista, le consultó a Nancy: "Y con el tiempo, ¿tu ex pareja se enteró?". "Sí. Él también tenía sus amantes, pero no importa...", aseguró Pazos.

diego santilli entrevista (1).jpg Diego Santilli y Pazos estuvieron juntos diez años. Julián Volpe / MDZ

Cuando le consultaron por qué había llegado al altar, Pazos fue igual de tajante: "Porque yo me imaginaba a Sartre y Simone de Beauvoir. ¿Me entendés? Yo decía, bueno, el sexo va por un lado y nosotros tenemos una comunión que va por otro. Hacíamos juntos un programa de televisión, 'Ruleta Rusa', él laburaba conmigo, era mi mejor productor. Yo le tenía mucha admiración por cómo escribía, iba por otro lado el tema. El sexo, claramente, no era lo que funcionaba en mi casa, con lo cual lo buscaba en otros lados. No era tampoco el único amante que tenía, Santilli. Amante, por decirlo", explicó la comunicadora.

Cabe recordar que Pazos y Santilli estuvieron en pareja durante una década y tuvieron tres hijos: Teo, Nicanor y Tonio. Actualmente, la periodista está en pareja con Ignacio Iparraguirre.