Nancy Pazos habló sin filtros sobre el sexo: "No penetres a una mujer antes de..."

La periodista se sinceró sobre sexualidad y relaciones en su entrevista con Rulo Schijman, dejando consejos que no pasaron desapercibidos.

Nancy Pazos ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas tras su cruce con Mariana Brey en A la Barbarossa. Y ahora, la periodista vuelve a ser el centro de atención por la entrevista que le brindó a Darian Rulo Schijman.

Durante la charla, se abordó la sexualidad y Pazos no tuvo reparos en hablar con total sinceridad. "¿Cómo se llevan tus tres hijos varones con esta mamá que se sienta acá y dice todo esto?", le preguntó Schijman.

Nancy Pazos, totalmente indignada por el bloqueo de sus redes sociales.

"Bueno, tienen que aprender que las mujeres somos tan libres como los hombres. Yo hablo de sexo con ellos en la medida que me permiten. Mis enseñanzas a los más jóvenes son dos. A las mujeres les digo: 'Usála que no se gasta y no tengas prurito'. A ver, yo estoy hablando todo esto y parece que yo hubiera tenido... 8950 hombres y no fue así", expresó la periodista.

"Y a los varones lo que siempre les digo, sobre todo a los que recién están iniciando, los más jóvenes, mi enseñanza es: 'No penetres a una mujer antes de hacerla acabar'. Porque el varón, por tener todo afuera, es mucho más sencillo de llegar al clímax. Y además porque, en general, el varón siempre se tocó más en la vida que una mujer, habitualmente. La mujer tiene otros tiempos. El varón llega recontra arriba, que quizás ha visto 80 mujeres en el colectivo o donde sea, ¿me entendés?. Y llega y, en general, son como bastante... Sobre todo los chicos más jóvenes", fue el consejo que le dio Pazos a los hombres.