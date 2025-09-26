Guerra de conductores: Mario Massaccesi respondió ante la consulta sobre el conflicto con Paula Bernini

Frente a los rumores que sugerían una fractura en su relación profesional, los conductores Mario Massaccesi y Paula Bernini han optado por la transparencia. El comunicador admitió que mantuvieron una conversación para abordar los recientes cruces ocurridos durante su programa, atribuyéndolos a la dinámica natural de un espacio en directo. Con firmeza, Massaccesi sentenció que los colegas “que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores” y aconsejó a los críticos que se dediquen “a otra cosa”.

Lejos de confirmar un conflicto, el conductor habló con Intrusos (América TV) ofreció su perspectiva para despejar dudas. “No nos peleamos, estamos bien, no pasa nada y pasa de todo porque es un programa en vivo, somos así y cada uno tiene sus características”, reveló. Con esta declaración, buscó normalizar los episodios de tensión, enmarcándolos como un componente inherente al trabajo televisivo sin script y a la interacción entre dos personalidades definidas.

La base de su asociación, según explicó Massaccesi, se sustenta en una amistad de décadas que actúa como colchón ante cualquier desavenencia. “Con Paula nos conocemos desde hace 25 años, somos amigos, nos miramos y nos entendemos”. El verdadero desafío, señaló, no reside en su relación, sino en la adaptación de su compañera a un nuevo rol, pasando de la reportería a la conducción fija en el estudio.

El periodista reflexionó sobre las cualidades de su co-conductora, destacando que su esencia permanece inalterable. “Sólo le cambiaron las circunstancias porque ella sigue siendo la misma, la misma chispita que es en la calle, es en el piso, eso genera cambios y sorpresa para mí porque Paula es conductora”. Esta diferencia de temperamentos, donde él representa la serenidad y ella la energía, es presentada como un valor positivo y dinamizador del programa.

Masaccesi cerró el tema enfatizando la importancia de la autenticidad en su profesión. Comentó que durante la semana hablaron extensamente e incluso fueron objeto de bromas entre sus compañeros por el episodio, algo que consideran parte del proceso. Finalmente, lanzó un mensaje claro para aquellos que no toleran las diferencias: “Quienes quieren tener la razón de todo, creen que las cosas son como uno dice y no aceptan que el otro es distinto, dedicate a otra cosa. Paula es chispita y yo soy la calma, es como tirar una piedra en un agua calma, genera siempre revuelo”.