El impacto de Luis Novaresio con una catastrófica predicción mundial de Ludovica Squirru y su alerta para parte de nuestro país

En el ciclo de entrevistas que conduce Luis Novaresio cada medianoche en A24, estuvo como invitada este jueves la conocida astróloga Ludovica Squirru , quien sorprendió al conductor con una catastrófica predicción a nivel global para 2026 y deslizó un alerta para parte de nuestro país.

El horóscopo chino ingresará en una nueva fase a partir del 17 de febrero del año próximo, dándose inicio en esa fecha al dominio del Caballo de Fuego. En este contexto, Squirru compartió con Novaresio sus presagios para el flagelo que podría atravesar el mundo, y compartió una advertencia para algunos pueblos y ciudades argentinos.

La astróloga aseguró que la decadencia que atraviesa nuestro planeta tendrá "una fecha de vencimiento que va ser arrasadora en el año del Caballo de Fuego". Luego, Ludovica Squirru profundizó ante la atenta mirada de Luis Novaresio : "Es un signo que marca en la humanidad cambios, como si te dijera un nuevo mapa geopolítico, una nueva manera de organización. La gente no va a esperar a nadie, porque el caballo si bien es sexy, guapo, divertido, ególatra; es de un egoísmo que no le importa ni cinco minutos si no está él bien".

En su preocupación por el estado del mundo, la entrevistada advirtió sobre las consecuencias del cambio climático y los conflictos bélicos que están en curso en diferentes regiones. "Va a ser el peor año, porque sí o sí se van a definir las guerras, de una u otra manera. Yo estoy esperando todavía a qué pasó ahí en la cumbre de Putin en Alaska con Trump, y lo único que presiente mi intuición es que arreglaron todo para ellos, 'yo me quedo con esto, vos te quedás con esto, acá la guerra no para'", vaticinó Ludovica Squirru .

Impactado, Luis Novaresio preguntó: "¿Entonces no te sorprendería una explícita Tercera Guerra Mundial?". A lo que la astróloga respondió categórica: "No... Auque las guerras ahora son económicas, porque también les interesa exterminar a la mitad de la población mundial porque no hay recursos para alimentarlos".

Luego, cuando el conductor le consultó a Ludovica Squirru cómo quedaría nuestro país ante tal escenario, la astróloga remarcó: "Queda en una gran posibilidad de verdad finalmente de crecimiento, si dejan entrar gente que venga por trabajo, para cultivar la tierra, para laburar, para movernos a los argentinos que estamos paralizados psicológica y mentalmente". En este sentido, trajo a colación los dichos Benjamín Solari Parraviccini, el artista argentino conocido por sus dibujos proeféticos que aseguraba: "Argentina samaritana recibirá al mundo ardido en llamas, vendrán del otro lado del mar, seremos el crisol de una nueva humanidad".

Por otro lado, Squirru le advirtió a Novaresio sobre un flagelo que podría enfrentar parte de nuestro país al anticipar: "También va a haber mucho tema climático que va a ponerse tremendo, como el desprendimiento de un iceberg en la Antártida, que equivale parece a dos provincias argentinas, que ya está subiendo, y las costas nuestras, ojo con esto, atención los que viven cercanos a las costas de toda la Argentina, porque van a subir las aguas y van a empezar a desaparecer los pueblos, las ciudades y la gente que vive cerca del mar... Esas cosas se saben porque se estudian con radares. Quizás desaparece gran parte de nuestro territorio, que también está escrito por Trigueirinho, que fue otro visionario brasilero, que decía que en el mapa del mundo que viene queda muy poco en el planeta".