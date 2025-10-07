El Caribe que está menos de 5 horas de Argentina: vuelos y precios

No hace falta cruzar el continente para disfrutar de playas de arena blanca, aguas turquesas y un clima tropical todo el año. Con temperaturas promedio de 28°C y vuelos directos de menos de cinco horas, el nordeste de Brasil se consolida como el “Caribe más cercano y barato” para los argentinos en este verano 2026 .

El interés crece temporada tras temporada: hasta agosto de 2025, la región recibió un 51,4 % más de llegadas internacionales que el año anterior. Argentina sigue siendo el principal país emisor , con más de 107.600 visitantes , y las proyecciones para este año superan los 16.300 vuelos entre ambos países , con más de 3,2 millones de asientos disponibles .

En ese contexto, Smiles Argentina , el programa de millas de GOL Linhas Aéreas , se convierte en el canal de venta más barato para viajar a Brasil este verano. La propuesta combina vuelos directos , pasajes hasta 40% más económicos y beneficios como Viaje Fácil , que permite reservar un pasaje hasta 11 meses antes y congelar la tarifa en pesos o millas , para pagar recién 60 días antes de volar .

Capital cultural del nordeste, combina historia, arquitectura colonial y playas urbanas como Porto da Barra o Itapuã. Ideal para quienes buscan una experiencia que une playa, gastronomía y vida local.

Frecuencia: 5 vuelos directos y 3 con escala por semana.

Desde allí se accede facilmente a Morro de São Paulo o Praia do Forte.

Vuelo directo de GOL: 52.700 millas Smiles + tasas por tramo ($321.880 finales por tramo).

Porto Seguro (3 horas 50 minutos de vuelo)

Con playas amplias y posadas boutique, es la puerta de entrada a Trancoso, uno de los destinos más exclusivos del litoral brasileño, a una hora por tierra.

Frecuencia: 2 vuelos directos y 3 con escala por semana.

El clima cálido y su ambiente relajado lo convierten en un punto elegido por parejas y grupos jóvenes.

Vuelo directo de GOL: 49.000 millas Smiles + tasas por tramo ($356.946 finales por tramo).

Fortaleza (4 horas 30 minutos de vuelo)

Reconocida por su energía vibrante, Fortaleza es una ciudad costera moderna con acceso a playas de fama internacional como Cumbuco, Lagoinha y Jericoacoara. Es la Miami brasileña.

Frecuencia: 4 vuelos directos y 5 con escala por semana.

Además de su oferta gastronómica y hotelera, es un destino atractivo para los amantes de los deportes acuáticos.

Vuelo directo de GOL: 42.400 millas Smiles + tasas por tramo ($280.623 finales por tramo).

Natal (5 horas de vuelo)

Conocida por sus dunas y por la belleza natural de Pipa, Natal combina paisajes costeros con un clima perfecto todo el año.

Frecuencia: 3 vuelos directos y 8 con escala por semana.

El traslado a Pipa toma entre 1 hora y media y 2 horas, y ofrece un entorno ideal para descansar y explorar pequeñas playas escondidas.

Vuelo directo de GOL: 56.900 millas Smiles + tasas por tramo ($341.958 finales por tramo).

Maceió (5 horas de vuelo)

Considerada una de las joyas del nordeste, sus playas parecen piscinas naturales formadas por arrecifes. Desde allí, Maragogi —a 2 horas y media en auto— ofrece un paisaje de aguas cristalinas y corales únicos.

Frecuencia: 2 vuelos directos y 6 con escala por semana.

Maceió se destaca por su entorno tranquilo y su creciente infraestructura turística.

Vuelo directo de GOL: 60.500 millas Smiles + tasas por tramo ($356.946 finales por tramo).

Recife (5 horas de vuelo)

Histórica, cultural y moderna a la vez, Recife es el punto de partida hacia Porto de Galinhas, uno de los destinos más populares entre los argentinos.

Frecuencia: 3 vuelos directos y 4 con escala por semana.

El traslado terrestre a Porto de Galinhas lleva aproximadamente 1 hora y 20 minutos, y permite disfrutar de playas con arrecifes naturales y mar cristalino.

Vuelo directo de GOL: 102.300 millas Smiles + tasas por tramo ($479.314 finales por tramo).

¿Cómo conseguir estas promociones para Verano 2026?

Primero, debe registrarse en Smiles de forma gratuita , ingresando en http://www.Smiles.com.ar

, ingresando en Suscribirse a Club Smiles , con planes desde $4.810 por mes, para sumar millas todos los meses y acceder a beneficios exclusivos.

, con planes desde $4.810 por mes, para sumar millas todos los meses y acceder a beneficios exclusivos. Si ya se es cliente Club, puede comprar millas desde Mi Cuenta, aprovechando la promo con hasta 330% de millas bonus. Las millas se compran en múltiplos de 1.000. Por ejemplo, al comprar 1.000, se reciben 4.300 en total (1.000 base + 3.300 extra). Para calcular cuántas necesita, basta con dividir las millas que busca por 4.300 y multiplicar el resultado por 1.000.

Después, solo debe buscar el destino y las fechas en el inicio del sitio, elegir la tarifa 100% en millas exclusiva para clientes Club Smiles y pagar las tasas e impuestos.

A menos de cinco horas de vuelo, el nordeste brasileño se impone como una alternativa estratégica al Caribe tradicional: combina cercanía, precios competitivos y una conectividad aérea en expansión que invita a descubrir el verano eterno de Brasil.

Para más información: Smiles.com.ar