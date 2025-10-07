El Caribe que está menos de 5 horas de Argentina: vuelos y precios
Vuelos directos, playas paradisíacas y precios hasta 40% más bajos impulsan al nordeste brasileño como el destino estrella del verano 2026 para los argentinos.
No hace falta cruzar el continente para disfrutar de playas de arena blanca, aguas turquesas y un clima tropical todo el año. Con temperaturas promedio de 28°C y vuelos directos de menos de cinco horas, el nordeste de Brasil se consolida como el “Caribe más cercano y barato” para los argentinos en este verano 2026.
El interés crece temporada tras temporada: hasta agosto de 2025, la región recibió un 51,4 % más de llegadas internacionales que el año anterior. Argentina sigue siendo el principal país emisor, con más de 107.600 visitantes, y las proyecciones para este año superan los 16.300 vuelos entre ambos países, con más de 3,2 millones de asientos disponibles.
En ese contexto, Smiles Argentina, el programa de millas de GOL Linhas Aéreas, se convierte en el canal de venta más barato para viajar a Brasil este verano. La propuesta combina vuelos directos, pasajes hasta 40% más económicos y beneficios como Viaje Fácil, que permite reservar un pasaje hasta 11 meses antes y congelar la tarifa en pesos o millas, para pagar recién 60 días antes de volar.
Salvador de Bahía (4 horas de vuelo)
Capital cultural del nordeste, combina historia, arquitectura colonial y playas urbanas como Porto da Barra o Itapuã. Ideal para quienes buscan una experiencia que une playa, gastronomía y vida local.
Frecuencia: 5 vuelos directos y 3 con escala por semana.
Desde allí se accede facilmente a Morro de São Paulo o Praia do Forte.
Vuelo directo de GOL: 52.700 millas Smiles + tasas por tramo ($321.880 finales por tramo).
Porto Seguro (3 horas 50 minutos de vuelo)
Con playas amplias y posadas boutique, es la puerta de entrada a Trancoso, uno de los destinos más exclusivos del litoral brasileño, a una hora por tierra.
Frecuencia: 2 vuelos directos y 3 con escala por semana.
El clima cálido y su ambiente relajado lo convierten en un punto elegido por parejas y grupos jóvenes.
Vuelo directo de GOL: 49.000 millas Smiles + tasas por tramo ($356.946 finales por tramo).
Fortaleza (4 horas 30 minutos de vuelo)
Reconocida por su energía vibrante, Fortaleza es una ciudad costera moderna con acceso a playas de fama internacional como Cumbuco, Lagoinha y Jericoacoara. Es la Miami brasileña.
Frecuencia: 4 vuelos directos y 5 con escala por semana.
Además de su oferta gastronómica y hotelera, es un destino atractivo para los amantes de los deportes acuáticos.
Vuelo directo de GOL: 42.400 millas Smiles + tasas por tramo ($280.623 finales por tramo).
Natal (5 horas de vuelo)
Conocida por sus dunas y por la belleza natural de Pipa, Natal combina paisajes costeros con un clima perfecto todo el año.
Frecuencia: 3 vuelos directos y 8 con escala por semana.
El traslado a Pipa toma entre 1 hora y media y 2 horas, y ofrece un entorno ideal para descansar y explorar pequeñas playas escondidas.
Vuelo directo de GOL: 56.900 millas Smiles + tasas por tramo ($341.958 finales por tramo).
Maceió (5 horas de vuelo)
Considerada una de las joyas del nordeste, sus playas parecen piscinas naturales formadas por arrecifes. Desde allí, Maragogi —a 2 horas y media en auto— ofrece un paisaje de aguas cristalinas y corales únicos.
Frecuencia: 2 vuelos directos y 6 con escala por semana.
Maceió se destaca por su entorno tranquilo y su creciente infraestructura turística.
Vuelo directo de GOL: 60.500 millas Smiles + tasas por tramo ($356.946 finales por tramo).
Recife (5 horas de vuelo)
Histórica, cultural y moderna a la vez, Recife es el punto de partida hacia Porto de Galinhas, uno de los destinos más populares entre los argentinos.
Frecuencia: 3 vuelos directos y 4 con escala por semana.
El traslado terrestre a Porto de Galinhas lleva aproximadamente 1 hora y 20 minutos, y permite disfrutar de playas con arrecifes naturales y mar cristalino.
Vuelo directo de GOL: 102.300 millas Smiles + tasas por tramo ($479.314 finales por tramo).
¿Cómo conseguir estas promociones para Verano 2026?
- Primero, debe registrarse en Smiles de forma gratuita, ingresando en http://www.Smiles.com.ar
- Suscribirse a Club Smiles, con planes desde $4.810 por mes, para sumar millas todos los meses y acceder a beneficios exclusivos.
- Si ya se es cliente Club, puede comprar millas desde Mi Cuenta, aprovechando la promo con hasta 330% de millas bonus.
- Las millas se compran en múltiplos de 1.000. Por ejemplo, al comprar 1.000, se reciben 4.300 en total (1.000 base + 3.300 extra).
- Para calcular cuántas necesita, basta con dividir las millas que busca por 4.300 y multiplicar el resultado por 1.000.
- Después, solo debe buscar el destino y las fechas en el inicio del sitio, elegir la tarifa 100% en millas exclusiva para clientes Club Smiles y pagar las tasas e impuestos.
A menos de cinco horas de vuelo, el nordeste brasileño se impone como una alternativa estratégica al Caribe tradicional: combina cercanía, precios competitivos y una conectividad aérea en expansión que invita a descubrir el verano eterno de Brasil.
