Una famosa modelo e influencer se casará: la propuesta de boda fue en el Caribe

La influencer y actriz Cande Ruggeri enterneció a sus más de dos millones de seguidores al compartir en las últimas horas el romántico video de la propuesta de casamiento que le hizo su pareja, el empresario Nicolás Maccari . La noticia rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Todo sucedió en el marco de sus vacaciones en el Caribe , donde el representante de futbolistas sorprendió a la mamá de la pequeña Vita. En un gesto cargado de emoción, Maccari le hizo una emotiva declaración de amor a la modelo y, finalmente, le pidió que se casara con él.

La hija de Oscar Ruggeri no tardó en confirmar la gran noticia en su cuenta de Instagram. La influencer subió dos fotos junto a su futuro esposo y escribió un mensaje que resumió su felicidad: "Por fin. Con lágrimas en los ojos les cuento… ¡Me caso! Te amo, te amo y te amo".

compromiso cande ruggeri 4 El hermoso anillo de compromiso. @caleruggeri

En las imágenes compartidas, se pudo ver a la pareja abrazada, mientras Candelaria mostraba orgullosa a la cámara su flamante anillo de compromiso. En la segunda foto, el detalle del brillante en su dedo anular fue el centro de atención. El posteo conjunto, que anunciaba "Nos casamos", selló el comienzo de esta nueva y esperada etapa en su historia de amor.

compromiso cande ruggeri 3 La familia conformada por Maccari y Ruggeri. @caleruggeri

Sin embargo, el momento más conmovedor fue el video del inolvidable suceso. En las imágenes se apreció cómo Nicolás organizó una cena íntima al aire libre, con la luz de las velas y la inmensidad del mar de fondo. Fue en ese ambiente de película donde el empresario se arrodilló frente a la influencer, le mostró la joya y le hizo la gran pregunta.