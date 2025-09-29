Ingrid Grudke se alejó de Argentina: a dónde viajó y cuál es el sorprendente motivo

La modelo decidió armar las valijas y se conocieron los detalles de su nueva aventura tras la escandalosa separación.

Ingrid realizó un viaje de estudio y se instaló en otro país. Foto: captura de video/ América TV.

Ingrid Grudke fue noticia durante semanas luego de la escandalosa separación con Martín Colantonio. La modelo fue víctima de una fuerte infidelidad que descubrió por su cuenta y desde entonces decidió ponerle punto final a su relación amorosa.

Tras esta situación que le dio un giro completo a su vida, Ingrid decidió armar las valijas y viajar fuera de Argentina. Pero no fue a descansar a las hermosas playas ni un viaje para recorrer Europa, Grudke arribó a Japón en los últimos días y una conocida influencer y periodista se la cruzó caminando en la calle.

"Hoy conocí a Ingrid Grudke y me cayó demasiado bien. Gracias por regalarme tu tiempo", comentó la joven junto al video de la pequeña entrevista que le realizó. Por supuesto que Ingrid no perdió en ningún momento la sonrisa de su rostro y confesó el sorprendente motivo que la llevó a instalarse en Tokio.

Video: Ingrid Grudke se instaló en Japón y reveló el motivo Ingrid Grudke se alejó Argentina: a dónde viajó y cuál fue el sorprendente motivo

"Vine a estudiar, sos la primera que me reconoce. Estoy estudiando japonés, de hecho estoy yendo a la clase ahora". Brenda Caretto, le consultó además si está en su cabeza realizar algunos trabajos, mientras sigue dedicando horas al estudio y la modelo fue contundente con su respuesta: "Por ahora vine a estudiar, pero una campañita no estaría nada mal".