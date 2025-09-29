¡Qué sorpresa! Un famoso cantante reveló en pleno show que será padre por segunda vez

Benjamín Amadeo transformó sus presentaciones del 26 y 27 de septiembre en el Teatro Gran Rex en un recuerdo imborrable. No solo celebró junto a su público el cierre de Salvando las distancias, su último álbum, sino que también eligió ese escenario para compartir una noticia íntima que conmovió a todos.

El cantante sorprendió al revelar que junto a Martina, su pareja y madre de su hija Andes de 3 años, esperan la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El momento elegido fue antes de interpretar Volaré. Allí, conmovido y envuelto en un clima de poesía, Amadeo se dirigió a la multitud que lo ovacionaba desde el inicio de la noche.

"Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, que no conoce materia, que no conoce nada", expresó el artista.

Así fue el momento en el que Benjamín Amadeo anunció que será padre por segunda vez (créditos: @yamidirtysoul)

Luego, el cantante recordó cómo nació ese tema: "Cuando estaba haciendo esa canción, guiado por esas líneas de los hijos del amor profundo, me miraba la mano, estábamos esperando a mi pequeña Andes, y veía que tenía una línea, y abajo otra".

La emoción llegó al punto máximo cuando el cantante anunció que será padre por segunda vez: "Hace unas semanas nos enteramos de que estamos esperando un hijo para fines de marzo". La sala respondió con un estallido de aplausos, acompañando al músico en este capítulo de felicidad personal y profesional.