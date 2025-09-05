Juana Repetto mostró su pancita de 12 semanas y confirmó que espera su tercer hijo

Juana Repetto sorprendió a sus más de 1,6 millones de seguidores al publicar una imagen de su pancita de 12 semanas. La joven anunció semanas atrás que estaba embarazada de su ex pareja, Sebastián Graviotto y ahora compartió una foto íntima que lo confirma.

Frente al espejo, acompañó la imagen con un mensaje directo: “Hola, bebé . Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas”. La publicación generó miles de reacciones y comentarios de apoyo.

Juana Repetto confirmó que espera su tercer hijo junto a Sebastián Graviotto, aunque aclaró que no hay reconciliación en puerta.

La noticia llega pocos meses después de su separación de Sebastián Graviotto, quien también es el padre del bebé . Juana fue clara al confirmar que no hay reconciliación en puerta. “Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, yo sé hacer esto sola”, expresó en sus redes, reafirmando su decisión de transitar la maternidad de forma independiente.

La actriz ya es mamá de Toribio y Belisario, y atraviesa este nuevo embarazo con una mezcla de emoción y firmeza. En sus historias, compartió cómo vive esta etapa, entre controles médicos, cambios físicos y el acompañamiento de sus hijos. “El tercer embarazo se hizo notar rapidísimo”, escribió con humor, mostrando cómo su cuerpo reacciona distinto en cada gestación.

shutterstock_2477736427 La actriz compartió una imagen frente al espejo mostrando su pancita de 12 semanas: “Hola, bebé”, escribió con ternura. Foto: @juanarepettook

Juana también reflexionó sobre el rol de las madres en la crianza y la desigualdad que muchas veces enfrentan. En entrevistas anteriores, ya había manifestado que las mujeres suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidado, incluso en pareja. Esta nueva etapa la encuentra más segura, más consciente y con una red de apoyo que incluye familia, amigas y profesionales.

Con esta noticia, Juana Repetto vuelve a conectar con sus seguidores desde lo más íntimo. La imagen de su pancita no solo confirma el embarazo, sino que transmite ternura, fuerza y autenticidad. Una vez más, elige compartir su maternidad sin filtros, con la misma honestidad que la caracteriza.