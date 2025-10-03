Estados Unidos hundió otra lancha cerca de Venezuela y murieron cuatro tripulantes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que los tripulantes de la lancha fueron señalados como “narcoterroristas”.

Estados Unidos volvió a realizar un ataque en el Caribe y hundió este viernes una lancha en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que cuatro personas murieron en la operación y las calificó de “narcoterroristas”, en línea con la nueva definición que utiliza el Departamento de Defensa.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, escribió Hegseth en su cuenta de X (ex Twitter). El funcionario aseguró que el navío transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos” con destino a Estados Unidos y difundió un video del ataque.

Según detalló, la acción se habría realizado con un misil y no hubo bajas en las fuerzas estadounidenses. “¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, advirtió el funcionario.

Nuevo ataque de Estados Unidos El operativo se suma a otros cuatro registrados desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellos cerca de Venezuela y uno en las cercanías de República Dominicana. De acuerdo con el propio presidente Trump, el saldo de estas acciones ya asciende a por lo menos 21 muertos.