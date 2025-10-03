Venezuela denunció en la ONU la incursión de aviones militares de Estados Unidos

El gobierno de Venezuela denunció formalmente a Estados Unidos de una incursión aérea cercana a sus costas ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de una incursión aérea cercana a sus costas y lo planteó formalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Instagram: @cancilleria_ve

El Gobierno de Venezuela presentó este viernes una denuncia formal en el Consejo de Seguridad de la ONU, encabezado por Vasily Alekseyevich Nebenzya, tras lo que calificó como una incursión de aeronaves militares de Estados Unidos en las inmediaciones de su territorio.

El canciller Yván Gil precisó a través de Telegram que el documento fue entregado por el embajador alterno Joaquín Pérez y recoge la “entrada irregular de aviones de combate norteamericanos” ocurrida el 2 de octubre, a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas.

Según Gil, esta maniobra constituye “una seria amenaza a la soberanía nacional y una violación de la normativa internacional, incluida la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”.

El funcionario alertó además que el episodio se suma a lo que describió como “una militarización creciente del Caribe que busca hostigar a Venezuela”.