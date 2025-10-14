Las 5 playas más lindas de Florianópolis con vuelos hasta 30% más baratos

El verano 2026 tiene una tendencia clara: los argentinos vuelven a mirar hacia Brasil . Y dentro del mapa de destinos elegidos, Florianópolis , la mítica Ilha da Magia, vuelve a ocupar los primeros lugares.

Con vuelos directos desde Buenos Aires y tarifas hasta 30% más baratas , este paraíso combina todo lo que se busca en vacaciones: mar turquesa, gastronomía, naturaleza y clima cálido todo el año.

A menos de dos horas de vuelo, Floripa ofrece más de 40 playas, pero hay 5 que lo resumen todo: las más hermosas, instagrameables y representativas de la isla.

Con sus arenas blancas y sus aguas tranquilas, Jurerê Internacional es sinónimo de elegancia natural. Rodeada de clubes de playa, hoteles boutique y restaurantes con vistas al mar, es la playa preferida de quienes buscan una experiencia sofisticada sin perder el espíritu veraniego. Al caer la tarde, los atardeceres con música en vivo se convierten en uno de los grandes atractivos del norte de la isla.

Clásica, vibrante y familiar. Canasvieiras es el punto de encuentro de miles de argentinos cada verano. Sus aguas calmas, sus precios convenientes y su infraestructura hacen que sea perfecta para viajar en grupo o con chicos.

El ambiente es animado de día y de noche, con ferias, bares y paseos frente al mar.

Campeche: la postal perfecta

Campeche parece salida de una película: una playa de arena blanca infinita frente a una isla paradisíaca del mismo nombre. El mar es de un azul translúcido, y desde la orilla se puede tomar una lancha hacia la Ilha do Campeche, considerada una de las más bellas del litoral brasileño.

Es ideal para los que buscan la foto perfecta y el contacto directo con la naturaleza.

Lagoinha do Leste: la joya escondida

Solo se llega caminando o en barco, y eso la hace única. Lagoinha do Leste es una de las playas más lindas de Florianópolis: un espejo de agua verde esmeralda rodeado de montañas y selva atlántica. El trekking hasta ahí (una hora y media) es parte de la experiencia.

El premio: un paraíso casi vacío para disfrutar la playa con tranquilidad.

Bombinhas: el tesoro cercano

Aunque está fuera de la isla, Bombinhas merece su lugar en esta lista. A solo 70 km de Florianópolis, ofrece aguas transparentes ideales para bucear y snorkelear, y un ambiente tranquilo y familiar.

Es la escapada perfecta para sumar un par de días más de playa después del viaje principal.

Cómo llegar y aprovechar tarifas con hasta 30% de descuento

Florianópolis está a menos de dos horas de vuelo desde Buenos Aires, con salidas directas todos los días desde Aeroparque y Ezeiza.

Y hoy, Smiles Argentina tiene las tarifas más convenientes para viajar a Brasil este verano, usando la opción Smiles & Money, que permite pagar parte del pasaje con millas y parte con dinero.

Para acceder, primero hay que registrarse gratis en Smiles.com.ar .

De manera opcional, se puede suscribir al Club Smiles desde $4.810 por mes: eso suma millas todos los meses y da acceso a promociones exclusivas en pasajes aéreos como estas.

Buenos Aires – Florianópolis (vuelo directo con GOL)

Se necesitan 4.640 millas .

Las millas se pueden comprar. Con la promoción vigente de 330% millas bonus, cada milla cuesta $3,12 , por lo que el total de millas equivale a $14.477 .

Además, se paga USD 65 de la parte en dinero y USD 80 de tasas e impuestos.

Total del pasaje: USD 156 finales, que al tipo de cambio de hoy equivale a unos $213.860 pesos argentinos.

Córdoba – Florianópolis (vuelo directo con GOL)

Se necesitan 6.870 millas .

Con la misma promoción de Compra de millas, cada milla cuesta $3,12 , lo que equivale a $21.434 .

Además, se paga USD 90 en dinero y USD 82 de tasas e impuestos.

Total del pasaje: USD 187 finales, aproximadamente $257.700 pesos argentinos.

Para usar la opción Smiles & Money USD, la parte en dólares (pasaje y tasas) debe pagarse con una tarjeta de débito VISA asociada a una cuenta en dólares.

Hay disponibilidad para enero, febrero y marzo de 2026, en plena temporada alta, con las mejores condiciones de playa y clima.

