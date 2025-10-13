Descubrí Mendoza y sus alrededores con Central de Pasajes

¿Alguna vez pensaste en aprovechar un fin de semana para conocer lugares nuevos sin complicarte? Desde rincones dentro de Mendoza hasta pueblos y ciudades cercanas en provincias vecinas, cada viaje puede transformarse en una experiencia distinta y memorable.

Cuando un mendocino quiere escapar un rato del ruido, Potrerillos aparece casi de inmediato en la cabeza. El viaje en micro desde la Terminal del Sol dura poco más de una hora, y en menos de lo que pensás ya estás mirando el espejo turquesa del dique con la cordillera detrás.

En verano el lago se llena de velas de windsurf y kayaks de colores, mientras que en invierno muchos eligen simplemente caminar por la orilla con un mate en la mano. La costanera tiene varios paradores donde podés pedir algo caliente y quedarte mirando cómo el agua cambia de tonos según la hora del día. Lo mejor es que no necesitás demasiada logística: subís al micro y en un rato ya estás respirando otro aire.

A menos de dos horas desde la capital, Uspallata es un cambio de escenario total. Lo que eran casas y viñedos se abre de golpe en un valle rodeado de montañas enormes y un aire que siempre parece más fresco.

El cerro Siete Colores, justo a la entrada, muestra una paleta natural increíble. Más adelante están las Bóvedas de adobe, construidas por los jesuitas en el siglo XVIII, que siguen en pie contando parte de la historia de la región. El centro del pueblo es chiquito, con restaurantes familiares donde siempre hay una cazuela humeante o un buen asado. Desde acá también salen senderos y miradores donde, si el día está despejado, podés alcanzar a ver el imponente Aconcagua a la distancia.

Si vivís en Mendoza y todavía no fuiste un finde a San Rafael, es un pendiente que vale la pena. El micro tarda alrededor de 3 horas 15 minutos, y apenas llegás notás el cambio: calles tranquilas con arboledas, chacras alrededor y esa mezcla de ciudad pequeña con mucha vida al aire libre.

El Cañón del Atuel es el gran protagonista, con sus paredes de roca rojiza y un río verde que serpentea entre formaciones. En el Valle Grande podés hacer rafting, alquilar kayaks o subirte a un catamarán más relajado. Para quienes prefieren copa en mano, las bodegas de la zona ofrecen visitas guiadas con degustaciones, siempre acompañadas de la calidez típica sanrafaelina.

Cacheuta

A menos de una hora de Mendoza capital, Cacheuta es la excusa perfecta para cortar la semana y meterse de lleno en el paisaje cordillerano. El micro te deja en la entrada y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estás entre montañas, con el río Mendoza corriendo al costado y el aire fresco que baja del dique de Potrerillos.

Las termas son el gran imán: piletas de agua caliente al aire libre con vista a la cordillera, donde el tiempo se estira sin que te des cuenta. Algunos se quedan en el parque de aguas, otros prefieren el spa termal, y siempre hay lugar para cruzar el puente colgante o sentarse en una parrillada de la zona a probar un chivito bien mendocino. Lo mejor es que no hace falta planear demasiado: con un par de cosas en la mochila ya podés pasar el día entre vapor, montaña y buena comida.

Lugares para un fin de semana más allá de la provincia

San Juan

A unas 3 horas de viaje, San Juan es vecino cercano y un destino perfecto para variar sin irse demasiado lejos. Desde la capital se llega al Parque Ischigualasto, más conocido como Valle de la Luna, con paisajes que parecen de otro planeta. La ciudad también tiene bodegas que ofrecen recorridos y degustaciones, además de la costanera sobre el río San Juan para pasear al atardecer. Es una escapada que combina montaña, vino e historia.

San Luis

San Luis está a unas 3 horas y media de Mendoza, y sorprende por su variedad de paisajes. Podés caminar entre las sierras de Potrero de los Funes, visitar el Embalse La Florida o perderte en senderos que terminan en arroyos frescos. Es un destino buscado por quienes quieren desconectar, con pueblos tranquilos y actividades en la naturaleza para todos los ritmos.

Santiago de Chile

A unas 6 horas de Mendoza en micro, Santiago es la puerta a otra geografía y otra energía. El cruce de la cordillera ya es parte del viaje: montañas nevadas en invierno y curvas que se pierden en el cielo hacen que el trayecto se sienta único. Una vez en la capital chilena, podés subir al Cerro San Cristóbal y ver cómo la ciudad se extiende a los pies de los Andes, recorrer barrios como Lastarria y Bellavista llenos de cafés y murales, o caminar por sus museos y plazas. Es una escapada internacional cercana, con sabores, acentos y paisajes que marcan un contraste inmediato.

Buenos Aires

En unas 12 horas de viaje desde Mendoza, la capital argentina despliega su mezcla de historia, modernidad y vida intensa. Podés recorrer San Telmo con su aire de tango, perderte entre las librerías de Avenida Corrientes, visitar museos y teatros, o disfrutar la vida nocturna en Palermo. Entre barrios tradicionales como La Boca y zonas renovadas como Puerto Madero, la ciudad nunca se queda quieta y ofrece planes para todos los gustos, tanto de día como de noche.

Planificá tu próxima escapada

Ya sea que quieras redescubrir Mendoza o animarte a cruzar la provincia y explorar nuevos paisajes, siempre hay un fin de semana esperando para convertirse en una experiencia única. Desde la cordillera hasta ríos, pueblos y sierras lejanas, cada viaje ofrece algo distinto para disfrutar.