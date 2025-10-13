Pronóstico en Mendoza: vuelve el calor y la máxima rozará los 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada soleada y con ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima alcanzará los 29

El calor vuelve a ganar terreno en Mendoza este lunes 13 de octubre. Tras un domingo más fresco, la temperatura retomará su ascenso y el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima trepará a 29°, con vientos leves del noreste y condiciones estables en toda la provincia.

Según el pronóstico, en sectores del Valle de Uco y el sur provincial podrían registrarse heladas parciales en las primeras horas, aunque rápidamente el sol elevará los valores térmicos. En cordillera se espera poca nubosidad y sin fenómenos relevantes. Será un lunes ideal para actividades al aire libre y una señal del regreso del calor primaveral.