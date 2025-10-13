Presenta:

Pronóstico en Mendoza: vuelve el calor y la máxima rozará los 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada soleada y con ascenso de la temperatura en Mendoza. La máxima alcanzará los 29

Mendoza arranca la semana con sol y máxima de 29°.

Santiago Tagua/MDZ

El calor vuelve a ganar terreno en Mendoza este lunes 13 de octubre. Tras un domingo más fresco, la temperatura retomará su ascenso y el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° y la máxima trepará a 29°, con vientos leves del noreste y condiciones estables en toda la provincia.

Según el pronóstico, en sectores del Valle de Uco y el sur provincial podrían registrarse heladas parciales en las primeras horas, aunque rápidamente el sol elevará los valores térmicos. En cordillera se espera poca nubosidad y sin fenómenos relevantes. Será un lunes ideal para actividades al aire libre y una señal del regreso del calor primaveral.

lago del parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo sol soleado (8).jpg
El calor se mantendr&aacute; en Mendoza y el mi&eacute;rcoles podr&iacute;a llegar el viento Zonda a la precordillera.

El calor se mantendrá en Mendoza y el miércoles podría llegar el viento Zonda a la precordillera.

El pronóstico para el resto de la semana en Mendoza

El martes continuará el ascenso de la temperatura, con una máxima de 31°C y cielo despejado. El miércoles se mantendrá caluroso, pero con viento Zonda en la precordillera y en Malargüe, además de vientos del sector sur que podrían generar ráfagas en algunas zonas. Mendoza tendrá por delante una primera mitad de semana marcada por el calor, antes de un posible cambio hacia el jueves.

