Turismo en clave baja: Gustavo Erhart del Campo lanza un hotel que invita a quedarse quieto

En un mapa turístico acostumbrado a itinerarios apretados, filas y agendas que se llenan antes de pisar el destino, Auria hotel propone otra cadencia. La idea la empuja Gustavo Erhart del Campo con una premisa clara que atraviesa todo el proyecto. Descansar en serio, con diseño y detalle al servicio de la calma. El resultado se refleja en la calidad de la estadía.

La noción de turismo en clave baja nació de un diagnóstico simple que cualquiera reconoce después de varios viajes . Demasiado traslado, programación y ruido. Gustavo Erhart del Campo lo llevó a decisiones de producto y hospitalidad. Si la estadía pretende bajar revoluciones, el hotel tiene que estar pensado y atendido para que eso ocurra.

El enfoque se vuelve tangible en el modo de ordenar el día. En lugar de un menú interminable de actividades, aparece un criterio claro que articula espacios y tiempos de uso. Se priorizan proporción, luz, relación con el entorno inmediato y pequeñas decisiones que ordenan la experiencia. Esa suma evita la sensación de vacaciones sobreprogramadas.

En la práctica, se reduce lo que distrae y se sostiene una lectura clara del conjunto. Auria hotel define con precisión lo que ofrece y mantiene un inventario y una operación medidos. La calma se diseña, se atiende y se cuida cada día.

El emplazamiento explica buena parte de la propuesta. Puerto Manzano, en Villa La Angostura, ofrece un paisaje sereno y cercano . Auria ocupa un predio que vincula interior y exterior con una lógica directa. Hay jardines que desembocan en bajada a playa sobre el Nahuel Huapi , una piscina climatizada orientada a la vista y recorridos pensados para circular sin tropiezos entre áreas comunes y costa. Se prioriza un recorrido funcional que acompaña la estadía.

PORTADAA Una combinación mágica para el turismo y el disfrute.

La ubicación, además, ofrece accesibilidad clara. Desde el aeropuerto regional la llegada es lineal y el hotel queda a minutos del centro de Angostura. Esa claridad logística ordena el uso real. Llegar, instalarse y elegir cuánto moverse. El entorno patagónico marca un ritmo sereno.

La elección del lugar fue deliberada. Se evaluaron pendientes, vientos, accesos y la relación entre circulaciones de huéspedes y del equipo. Si la propuesta apuesta a un ritmo más bajo, Auria hotel garantiza que moverse por el predio resulte tan natural como quedarse frente al lago.

Diseño que se nota en silencio

En arquitectura e interiores, Gustavo Erhart del Campo impulsa una estética de resoluciones cuidadas. Materiales naturales, líneas limpias y texturas que envejecen bien apuestan por un diseño cuidado. Las habitaciones se ordenan en cuatro categorías (Doble, Doble Superior, Junior Suite y Suite Deluxe), con diferencias claras de uso sin fragmentar el conjunto. El estándar de amenities está orientado al descanso.

La acústica y la iluminación sostienen el concepto. Las áreas sociales conviven sin invadirse, la luz entra donde conviene y se filtra cuando hace falta. En lugar de sumar capas, el proyecto prioriza lo esencial. Se pone en primer plano la relación interior-exterior. Cuando el clima patagónico cambia, los espacios resguardados mantienen la comodidad. Es un diseño que se refleja en la claridad de uso diario.

Esa mirada se replica en las áreas comunes. La piscina climatizada es un espacio de uso real con vistas al agua. El spa ofrece servicios cuidados. Los jardines prolongan la continuidad con el entorno. El objetivo es directo para una hotelería boutique en un destino de naturaleza. Una estadía clara, disfrutable y repetible.

Una operación que sostiene la idea

La hospitalidad es la que sostiene el concepto. Ahí aparece el respaldo de Tower Travel (Elementa SRL) como soporte que asegura consistencia entre lo que se comunica y lo que se entrega, manteniendo la identidad de Auria. La comunicación del hotel mantiene un tono sereno, con información clara y consistente.

En la gestión diaria, el equipo acerca decisiones al ritmo del día, con etapas claras que le dan a Auria una base sólida para crecer. Durante la apertura se siguen lineamientos de comunicación simples. Se publica lo validado y lo que requiere terceros u aprobación se anuncia cuando corresponde. La misma regla rige para experiencias, comunicación externa, definiciones de operación y material informativo para prensa. La coherencia entre lo prometido y lo entregado es el activo que se cuida.

Espacios para quedarse y disfrutar

La propuesta de experiencias sigue la misma lógica. Auria hotel ofrece una red curada que conecta y recomienda actividades, como kayak al amanecer, trekking guiado, salidas en velero, clases de yoga y meditación, catas y noches temáticas, además de excursiones privadas a circuitos como Siete Lagos o Villa Traful, con proveedores homologados, seguros vigentes y políticas por clima claras. Se comunica lo que se ofrece y se cumple.

El hotel cuenta con espacios para permanecer en calma sin salir del centro de la experiencia. Un living con chimenea funciona como lugar para leer o charlar, los solarios, la proximidad al agua y los recorridos cortos dentro del predio habilitan tiempo disponible sin obligación. Al día siguiente, la salida en kayak puede convivir con la sobremesa del restaurante o una siesta al sol.

En Del Campo Restaurant, la cocina acompaña con medida. La carta trabaja producto y temporada y la selección de vinos prioriza una lectura local entre Mendoza y Patagonia. La propuesta se integra al nivel del conjunto. Se cuida el servicio y el ritmo de sala y se comunica la carta vigente con claridad. El restaurante apunta a una experiencia consistente.

La clave es el diseño cuidado como elección consciente. Un hotel boutique en Patagonia convive con la potencia del paisaje y con imágenes prearmadas de “lo patagónico”. Auria responde con diseño y criterio de hospitalidad. Un estándar que permite volver y mantener el mismo nivel.