Cómo quedó el ranking de los aeropuertos más visitados del país

El sector turístico está atravesando un período de mejora en la actividad y eso se refleja en los niveles de actividad que se alcanzan durante cada fin de semana largo.

Con la próxima temporada de verano a la vista, el escenario del sector muestra incertidumbre sobre lo que puede pasar en los destinos internos, ante la tendencia que viene creciendo de vacacionar fuera del país.

Los centros turísticos más tradicionales para esta época – como la costa atlántica – podrían ser los más afectados por la competencia de, por ejemplo, la oferta de las playas brasileñas. También Uruguay y Chile aparecen como atractivos por el tipo de cambio.

De todas maneras, el comportamiento de los turistas no es homogéneo y la demanda varía según el nivel de público al que apunta.

Según un informe difundido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en octubre, se movilizaron por el país 4.287.876 pasajeros, de los cuales 3.002.814 lo hicieron dentro del país, mientras que 1.287.876 lo hicieron en vuelos internacionales. Este volumen total representa un crecimiento de 10% respecto a un año atrás.

Si se mide en cantidad de vuelos, el mes pasado se realizaron 33.902 servicios, un 8% más que en 2024. En el segmento de cabotaje, la cantidad de vuelos ascendió a 25.132, mientras que en el segmento internacional fueron 8.770.

En cuanto al segmento de cabotaje, en octubre se registró un crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados de 8% respecto a un año atrás, pero mostró una baja de 5% si se compara con octubre de 2023, el nivel más alto de actividad que se registra hasta ahora para octubre.

En cambio, en el segmento internacional la suba interanual fue de 16%, respecto a 2024, y crece 25% contra octubre de 2023.

Estos datos van en línea con la información difundida por el INDEC en cuanto al movimiento de turistas de octubre por todas las vías.

Octubre cerró con un movimiento intenso de argentinos rumbo al exterior y un retroceso del turismo receptivo, un escenario que profundizó el rojo de la balanza turística. Según el informe del Indec, 1.228.900 residentes salieron del país —un 9,3% por encima del año pasado— mientras que solo ingresaron 679.200 visitantes no residentes, con una caída interanual del 10%.

El movimiento aéreo se repartió, principalmente, por los dos aeropuertos más importantes que tiene el país-

El aeroparque metropolitano fue el que mayor movimiento registró con 1.051.774 pasajeros movilizados.

En el segundo lugar se ubicó el aeropuerto de Ezeiza, con 1.000.260 pasajeros, en su mayoría por servicios internacionales.

El tercer lugar fue para la base aérea de Córdoba, con 285.543 pasajeros, mientras que el aeropuerto de Mendoza ocupó el cuarto puesto con 232.640 pasajeros.

La lista de los diez aeropuertos más visitados, en octubre, se completa con Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Neuquén. El Calafate y San Martín de Tucumán.

En cuanto a los aeropuertos que mostraron mayor crecimiento en la actividad, respecto al año pasado, fueron los de Santa Fe (+ 85%), Paraná (+34%) y Tucumán (+31%)

En cambio, los aeropuertos que tuvieron una baja de la actividad en el último año fueron los de Ushuaia (-9%), La Rioja (-6%) y Chapelco (-2%).