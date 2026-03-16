Pasé y miré: preocupación por el mal estado de una concurrida esquina de Godoy Cruz
Una escena de descuido urbano sorprendió a vecinos que transitan habitualmente por una concurrida esquina de Godoy Cruz.
Una escena de descuido urbano sorprendió a vecinos que transitan habitualmente por una concurrida esquina de Godoy Cruz. En la intersección de Buenos Aires y avenida San Martín, quedó en evidencia una combinación de falta de mantenimiento y escasa responsabilidad ciudadana que generó malestar entre quienes pasaban por el lugar.
En el sitio podía observarse un tronco de árbol mal cortado que permanecía tirado sobre la vereda. Junto a él, una bolsa de residuos depositada directamente en el suelo y varias maderas —aparentemente restos del mismo árbol— completaban una imagen de abandono que contrastaba con la importancia de esa esquina.
El panorama se agravaba por el estado deteriorado de parte de la vereda y de los bordes de la calle, donde también podían verse fragmentos rotos. Todo ello contribuía a reforzar la sensación de abandono, tanto desde el punto de vista del mantenimiento urbano como del cuidado cotidiano del espacio público.
La situación generó preocupación por la conjunción de deficiencias en la gestión municipal con prácticas poco responsables por parte de quienes viven o circulan por la zona.