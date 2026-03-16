Pasé y miré: preocupación por el mal estado de una concurrida esquina de Godoy Cruz

Una escena de descuido urbano sorprendió a vecinos que transitan habitualmente por una concurrida esquina de Godoy Cruz.

Una escena de descuido urbano sorprendió a vecinos que transitan habitualmente por una concurrida esquina de Godoy Cruz. En la intersección de Buenos Aires y avenida San Martín, quedó en evidencia una combinación de falta de mantenimiento y escasa responsabilidad ciudadana que generó malestar entre quienes pasaban por el lugar.

En el sitio podía observarse un tronco de árbol mal cortado que permanecía tirado sobre la vereda. Junto a él, una bolsa de residuos depositada directamente en el suelo y varias maderas —aparentemente restos del mismo árbol— completaban una imagen de abandono que contrastaba con la importancia de esa esquina.

abandono godoy cruz 2 La escena que genera preocupación en Godoy Cruz El panorama se agravaba por el estado deteriorado de parte de la vereda y de los bordes de la calle, donde también podían verse fragmentos rotos. Todo ello contribuía a reforzar la sensación de abandono, tanto desde el punto de vista del mantenimiento urbano como del cuidado cotidiano del espacio público.