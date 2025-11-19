Córdoba: olvidó un sahumerio prendido, se incendió su casa y su pedido de ayuda se volvió viral

En los últimos días, se viralizó la historia de Ro Sarabia, una joven que relató en la red social de TikTok cómo se produjo el incendio de su vivienda en la ciudad de Córdoba . A partir de ello, la mujer pidió ayuda a la comunidad y la respuesta de los usuarios la dejó sorprendida y agradecida: cientos se acercaron a ofrecerle donaciones y hasta ayuda para hacer reparaciones eléctricas.

Todo empezó con la publicación de un video hace 4 días, en el que Rocío empezó a contar el triste episodio que estaba atravesando. “Anoche, por un descuido, por un sahumerio , se nos prendió fuego todo. Perdimos todo”, dijo entre lágrimas.

En la descripción de ese mismo video, la joven escribió: “Perdimos todo nuestro hogar y material de trabajo. Estamos necesitando su ayuda para poder reponer todo y seguir trabajando. Nuestro alias es Rosarabia1 y la cuenta se encuentra a nombre de Rocío Sarabia de Mercado Pago. ¡Cualquier granito ayuda!”.

A partir de ese video, que superó los 4 millones de visualizaciones, los 400 mil “me gustas” y los 8 mil comentarios en TikTok , la solidaridad virtual se hizo ver. El impacto del relato movilizó a una gran cantidad de personas en redes sociales, que respondieron con mensajes de aliento y ofrecimientos concretos de ayuda. “Me ofrezco arreglarte toda la electricidad y si hace falta darte una mano con la mano de obra de la pintura”; “Hoy por ti, mañana por mí”; “Soy bombero, lo único que puedo decirte... Gracias a Dios están con vida, lo demás todo pasa”, rezan algunos de los comentarios.

También se registraron propuestas de colaboración directa con bienes materiales. “Cuánto lo lamento, tengo una heladera para dar si te sirve”, decía otro de los comentarios.

En las imágenes difundidas por la propia afectada se pueden observar los daños ocasionados por el fuego. Entre los elementos destruidos se encuentran monitores, una cámara, paredes y otros objetos que formaban parte de su entorno laboral y familiar.

Cómo se produjo el incendio

Ro Sarabia contó cómo se produjo el incendio de su casa

Tras el caos originado por el incendio de la casa, la mujer volvió a subir otro video contando con detalles lo que pasó el día del siniestro. “Ese día me puse a limpiar y a hacer manualidades con mi hija. Después de limpiar, prendí un sahumerio. Fui a cenar a la casa de mis papás -ubicada en la parte delantera del terreno- y se cortó la luz, saltó la térmica. Los 3 perros ladraban y les decía que se calmaran”, empezó a contar.

“Cuando levanto la persiana para ver el patio -que da a su casa- de mi departamento salía humo por todos lados. Lo primero que hice fue salir corriendo a abrir la puerta. Mi gatito negro salió corriendo y no encontraba a la otra gatita. Entré, tapada por el humo, la vi, la alcé, y salí corriendo”, siguió su relato.

Después de salir, buscó la manguera para intentar combatir el incendio con un “mísero chorrito de agua”. Llegó la policía y los bomberos y pudieron apagar el fuego. Tras ello, la mujer se desmayó y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia.

incendio córdoba

Afortunadamente, actualmente se encuentra bien. Sin embargo, aún piden solidaridad para intentar recuperar los materiales de trabajo y electrodomésticos afectados por el siniestro.