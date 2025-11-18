Detienen a un enfermero sospechado de robarle a un paciente con parálisis cerebral

Un enfermero de Córdoba quedó detenido en las últimas horas, sospechado de haber lesionado y robado a un paciente con parálisis cerebral que estaba bajo su cuidado. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción Distrito Tres, Turno Cuarto, luego de confirmar la imputación por lesiones leves calificadas y hurto.

Según detallaron fuentes judiciales, el implicado, identificado como Lucas Exequiel Medina, trabajaba como cuidador cuando habrían ocurrido los hechos.

La denuncia expuso que la víctima presentó heridas compatibles con agresiones, lo que derivó en la apertura de la investigación.

La aprehensión se concretó durante un operativo realizado por la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, que ejecutó una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Control y Faltas N° 8.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que se profundizarán las pericias y nuevas diligencias para reconstruir con precisión la dinámica del episodio y esclarecer el móvil.

Las autoridades no descartan que la calificación legal pueda modificarse conforme avance la causa.