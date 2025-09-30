Detienen a un enfermero de PAMI por vender fentanilo y otros anestésicos

La Unidad Fiscal de Rosario informó la detención de un enfermero del PAMI local, acusado de comercializar medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo . La investigación se centra en el presunto tráfico ilícito de estupefacientes y la venta de sustancias medicinales peligrosas.

La causa, que tramita ante el Área de Delitos Complejos, está a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dirigida por Matías Scilabra.

El acusado, identificado como L.E.B., se desempeña desde 2014 como enfermero en el Policlínico PAMI 2 de Rosario. Según la fiscalía, sustraía estas sustancias en abuso de sus funciones, aprovechando su puesto laboral.

Durante el año 2023, el enfermero le habría vendido ampollas de Fentanilo a un joven de Rosario y también otra sustancia disimulando su carácter nocivo. La pesquisa se centra en saber si el consumo de estas sustancias podría incluso estar relacionado con el fallecimiento del joven en agosto de ese año.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron ampollas de fentanilo y otras sustancias prohibidas, elevando la alarma sobre la circulación ilegal de este tipo de medicamentos.

La causa sigue en desarrollo y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

El mismo quedó detenido y en las próximas horas se formalizará la investigación; interviene en el caso como Juez de Garantías el doctor Román Lanzón