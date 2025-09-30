Dónde estaba escondido y cómo atraparon a Pequeño J en Perú

El narco peruano “ Pequeño J ”, sospechado como el autor intelectual del triple crimen de tres jóvenes en Florencio Varela , fue finalmente detenido este martes en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú .

Según los investigadores, Valverde Victoriano fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.

Las fuerzas de seguridad ya lo venían rastreando mediante antenas de telefonía y montaron un operativo sobre la ruta, donde finalmente lograron detener el vehículo y descubrir su paradero.

Los investigadores sospechaban que el joven iba a reunirse con Matías Agustín Ozorio, considerado su mano derecha, quien había sido capturado horas antes en el mismo país. A diferencia de este último, que escapó por Paraguay , Victoriano se habría fugado a través de Bolivia para reunirse con su mano derecha, encuentro que finalmente no se llevó a cabo porque ambos fueron atrapados.

La detención de “Pequeño J” se da en el marco de una intensa persecución internacional, luego de que las pruebas lo vincularan directamente con la brutal muerte de tres chicas Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, un caso que conmocionó a toda la Argentina.

Cómo había sido la huida

Según trascendió, “Pequeño J” emprendió la huida días atrás pero no dejó de comunicarse con allegados a su grupo delictivo. Este martes a las 22, tenía que encontrarse con Ozorio en una plaza de Lima, cercana a la estación Los Olivos.

Si bien los investigadores habían hecho un entrecruzamiento de antenas, que lo ubicaban escapando por el interior del país, en un momento dado se le perdió al rastro.

Sin embargo, los efectivos de la DDI La Matanza sabían que se iba a ir a Perú. La fuerza bonaerense se comunicó por esta razón con sus pares de la Policía de Perú. Pero ellos no tenían el rastro del teléfono celular, confirmándose entonces que en esos momentos Valverde Victoriano se encontraba en Bolivia.

Este martes a las 10:00 fue detenido Ozorio en Lima, gracias al accionar de la Policía de Perú y la DDI La Matanza, aunque evitaron dar a conocer la noticia a los medios nacionales para que no se enterara “Pequeño J”, quien horas después tenía que reunirse con su mano derecha.

“Si Valverde Victoriano se enteraba de la detención de Ozorio, iba a escapar. Cuando recibimos la información de que iba escondido en un camión aceleremos la investigación para poder detenerlo, ya que en cuestión de minutos iba a enterarse que más temprano habíamos agarrado a su mano derecha”, detalló la fuente.

Allí finalmente, los efectivos de civil y encubiertos frenaron al camión en cuestión y dentro del mismo hallaron escondido a “Pequeño J”.

Bullrich tras la detención de Pequeño J

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, felicitó esta noche a la Policía de Perú por haber atrapado al narco "Pequeño J".

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.

La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no…



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", escribió en su cuenta de X, Bullrich.