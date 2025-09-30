Qué es Zangi, la app de mensajería que utilizan los narcos y que habría usado Pequeño J para el triple crimen

Este miércoles se cumple una semana del trágico hallazgo que conmocionó al país. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza, fueron encontradas descuartizadas en un domicilio en Florencio Varela .

Los investigadores creen que la banda narco a la que pertenece Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , el joven peruano apuntado como el autor intelectual del triple crimen , utilizó una plataforma de comunicación llamada Zangi que ofrece servicios de mensajería y llamadas cifradas con tecnología de extremo a extremo.

En diálogo con MDZ , el ingeniero Fernando Villares, CEO de Psyware Soluciones, detalló: “Zangi es una app de mensajería y llamadas que se presenta como 'privada' y 'serverless'- o sea, sin servidores intermedios-, con cifrado de extremo a extremo permanentemente activado y mensajes que no se guardan en servidores”.

Villares aclaró que no hay que ver a Zangi como una herramienta pensada únicamente para los delitos . “Es una excelente herramienta pensada para las personas que no deseen ser rastreadas , por ejemplo, un periodista o un militar/policía en una misión encubierta; y ahí también cae en la volteada alguien que la use para algo malo”, señaló.

¿Qué características la hacen atractiva para organizaciones criminales?

En cuanto a esto, Villares indicó que las bandas narcos y las redes de trata utilizan Zangi en lugar de otras apps de mensajería, ya que combina varias propiedades que dificultan las investigaciones. Entre ellas se encuentran:

Identificadores aleatorios / sin número de teléfono: evita el vínculo directo con una SIM/línea.

Mensajes que se autodestruyen / borrado del “rastro” en servidores.

Cifrado E2EE (end-to-end encryption) por defecto y claims de “sin acceso de terceros”: protege contenido frente a interceptación en tránsito o pedidos a proveedor.

Disponibilidad multiplataforma, llamadas y envío de archivos: sustituye otras apps manteniendo funcionalidad.

¿Qué rol juega la tecnología en la consolidación de redes de narcotráfico?

El CEO de Psyware Soluciones señaló que las tecnologías cifradas y los servicios que reducen rostros/datos públicos permiten coordinar logística, pagos y comunicación con menor riesgo de intercepción por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, sostuvo que “este es un juego del gato y el ratón que no tiene fin dado que la tecnología avanza a cada paso para las dos partes involucradas, delincuentes y fuerzas de seguridad”.