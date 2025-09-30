Detuvieron en Perú a Pequeño J, el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela

Luego del anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la detención de Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J , horas más tarde de este martes, se confirmó la detención del autor intelectual del triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela .

La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como el Pequeño J, se llevó a cabo en Perú, al igual que la de su mano derecha , Ozorio, en una operación conjunta entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional de Perú, al igual que la de su colaborador.

Esta nueva detención, para la cual habrá que esperar el proceso de extradición al igual que en el caso de Ozorio, eleva la cifra de detenidos a nueve. Además de la captura de su mano derecha, también se llevó a cabo la de Florencia Ibáñez este lunes.

Según trascendió, Tony Victoriano estaba escondido dentro de un camión en Perú e intentaba fugarse cuando fue interceptado gracias al trabajo en conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de Perú. Estas fuerzas habrían realizado una labor de inteligencia utilizando la detención de Ozorio para concretar la captura del Pequeño J.

A diferencia de su mano derecha, que escapó por Paraguay, Victoriano se habría fugado a través de Bolivia para llegar a una reunión en Perú, que finalmente no se llevó a cabo por la detención de Matías Ozorio.

Pequeño J detenido Este miércoles se confirmó la detención de Tony Valverde Victoriano en Perú.

De qué está acusado el Pequeño J

El narco de 20 años está acusado de ser el autor intelectual de los actos de tortura y asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes fueron halladas sin vida la semana pasada en Florencio Varela.

En este caso, Valverde Victoriano habría planeado y ordenado el triple asesinato. Primero se buscó a las jóvenes en La Matanza y luego fueron trasladadas a la casa donde posteriormente fueron brutalmente asesinadas. Un crimen que, además, según trascendió, fue transmitido a través de redes sociales para enviar un mensaje a los 45 espectadores que presenciaron el hecho.

Los dichos de Patricia Bullrich sobre la detención de Pequeño J

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención de Pequeño J en Lima, Perú, bajo la misma modalidad: un trabajo conjunto entre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú. "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", escribió a través de su cuenta de X.

