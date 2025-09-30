Rompió el silencio Emanuel, el supuesto amigo de "Pequeño J" que apareció en una carta anónima

Una carta apareció en una comisaría de la Policía de la Ciudad. En ella, se nombraba a Emanuel y al narco peruano “Pequeño J”.

En las últimas horas, apareció una misteriosa carta en una comisaría de la Policía de la Ciudad, donde se nombra al “Pequeño J”, el narco peruano apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Este martes por la tarde, Emanuel Nicolás, el hombre que aparece nombrado en la nota que apareció en una comisaría sobre el “Pequeño J”, habló con los medios y negó conocer o tener un vínculo con el narcotraficante que se encuentra prófugo.

Emanuel se mostró sumamente indignado, ya que en la carta se dice que él sería amigo de “Pequeño J”. “No sé a quién se le ocurrió esta maldad”, expresó en diálogo con A24.

Qué dice la carta Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que hace referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. “Emanuel Nicolás se llama el narcotraficante amigo de 'Pequeño J' y ahora vive en Agustín Magaldi 1517”, se lee en el escrito.

nota Pequeño J NA