Fentanilo contaminado: la comisión investigadora apunta a encontrar los responsables políticos

Tras su conformación oficial, la comisión investigadora de Diputados sobre el escándalo del fentanilo contaminado anunció que su trabajo se enfocará en deslindar "responsabilidades políticas y administrativas" para evitar que se repita una tragedia sanitaria de esta magnitud.

La comisión presidida por Mónica Fein definió sus prioridades un día después de que se revelaran videos donde el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, ordenaba destruir pruebas y falsificar documentos.

En diálogo con Radiópolis, la legisladora explicó que la comisión no interferirá con la investigación judicial que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, sino que buscará complementar el proceso. "Tenemos muy claro que hay que buscar a los responsables y eso lo tiene que hacer la Justicia", afirmó Fein.

La exintendenta de Rosario anticipó que la próxima semana será crucial. En primer lugar, la comisión realizará una reunión el martes para escuchar a familiares y allegados de las víctimas del fentanilo adulterado, a quienes se les abrirá un registro online para que puedan participar.

Asimismo, confirmó que acordarán un encuentro con el juez Kreplak para "diferenciar y no perjudicar la investigación judicial". El objetivo es solicitar información a funcionarios y técnicos, pero siempre manteniendo una clara separación de la causa penal.

Preguntas sobre HLB Pharma y ANMAT

Según expresó Fein, la comisión buscará responder varias preguntas clave para determinar las responsabilidades del fentanilo contaminado que causó aproximadamente un centenar de muertes. Entre ellas, se destacan las siguientes:

"¿Por qué ANMAT tardó tanto en clausurarlo?"

"¿El ministro de Salud (Mario Lugones) estaba al tanto?"

"¿Qué pasó con los 4 kilos de fentanilo que desaparecieron? García Furfaro dijo que lo habían quemado porque estaba vencido, justo cuando lo iban a allanar".

En ese marco, la legisladora subrayó la necesidad de "detectar y poner en evidencia las distintas irregularidades" y de proponer "nuevos mecanismos que deberíamos incorporar para la trazabilidad de los medicamentos y el fortalecimiento de ANMAT".

Por último, Fein remarcó que, si bien "lo que nos ha pasado no lo vamos a poder reparar", el objetivo de la comisión es "cómo evitar que se repita y encontrar las responsabilidades políticas de este tema".