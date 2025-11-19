Una competencia internacional de ciclismo coloca al país en el primer plano mundial

Como centro de referencia para el ciclismo sobre superficie mixta, el 29 de marzo de 2026 se recibirá por primera vez en la Argentina una fecha del UCI Gravel World Series, competencia que otorgará clasificación directa al Mundial del año próximo. El evento coloca a la provincia de Córdoba en el primer plano del ciclismo mundial.

El gravel es una disciplina de ciclismo de aventura que combina tramos sobre asfalto, caminos de tierra, senderos y terrenos irregulares, todo con una misma bicicleta. Reúne la velocidad del ciclismo de ruta con la destreza que requiere el mountain bike.

La llegada de este evento internacional, que se realiza por primera vez en el país, refuerza la capacidad de la provincia mediterránea para albergar competencias deportivas de alto nivel.

La prueba se realizará en la zona de Traslasierras, más precisamente en Villa Cura Brochero, que será el punto de salida y de llegada para los competidores. El recorrido, de 112 kilómetros y 1.930 metros de desnivel acumulado, atravesará San Lorenzo, Panaholma, Ambul, el paraje El Volcán y el Camino del Peregrino. El trazado elegido combina dos factores: exigencia técnica para los participantes y la belleza natural del paisaje.

Los corredores serán divididos en distintas categorías. La inicial es élite (de 19 a 34 años) y luego se segmentan en grupos de a cinco años. La inscripción está abierta tanto para ciclistas federados como no federados. Estos últimos deberán realizar una afiliación por día para participar.

La competencia, denominada Vuelta Altas Cumbres UCI Gravel World Series 2026, otorgará cupos para el Mundial: clasificarán los tres primeros de cada categoría y todos aquellos que clasifiquen dentro del 25% superior de su grupo.

Mundial de Gravel UCI 2026

Este incentivo convocará a competidores de todas partes del mundo. Así, el encuentro implicará un gran movilización de gente que participará de manera indirecta, como preparadores, entrenadores y acompañantes que movilizarán recursos y estructuras de la zona. Los organizadores esperan el arribo de miles de turistas en los días en que se realice la actividad.

El Mundial de Gravel UCI 2026, organizado anualmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2022, se celebrará el sábado 10 de octubre de 2026 en Nannup, el estado de Australia Occidental. El recorrido principal tendrá una distancia de 125 kilómetros y se desarrollará sobre el trazado tradicional de la Seven Gravel Race, una de las pruebas más emblemáticas y exigentes del ciclismo gravel en Australia.

Quienes visiten Córdoba los últimos días de marzo podrán disfrutar de un evento de relevancia internacional, donde la adrenalina de la competencia se combina con la posibilidad de asegurar un lugar entre la élite mundial del gravel.