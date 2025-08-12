Ciclismo: el mountain bike argentino llega con toda su potencia a Mendoza a fines de agosto

El Campeonato Argentino de Rally MTB 2025 se llevará a cabo en Mendoza a fines de agosto. Es una competencia clave para el desarrollo del mountain bike.

El 30 y 31 de agosto, Mendoza acogerá el Campeonato Argentino de Rally MTB en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña, en un trazado que recorre sectores emblemáticos de la Ciudad, como el estadio Malvinas Argentinas o el Cerro de la Gloria.

Mountain bike Mendoza (2) Durante dos jornadas, Mendoza será el epicentro del ciclismo de montaña, con la participación de deportistas de todo el país y con organización bajo las normativas de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

El crecimiento del mountain bike en Mendoza Esta disciplina ha crecido de forma sostenida y notoria en la provincia, formando corredores de élite que hoy representan al país en los principales circuitos. En esta edición del Argentino de Rally se presentarán los mendocinos Fernando Contreras, actual campeón Argentino XCO categoría Elite; Lucía Miralles, subcampeona Panamericana de XCO en Asunción y campeona Argentina XCO Sub 23; Agustín Tarantelli, campeón Argentino XCO Junior y Delfina Moyano, campeona Argentina XCO Cadetes. También recorrerá el circuito mendocino la catamarqueña Maite Ovejero, campeona Argentina Junior XCO.