La inolvidale experiencia en Gales de uno de los deportistas mendocinos del momento: "Fue único"

Jerónimo Paez es, sin ningún tipo de dudas, uno de los deportistas mendocinos del momento. Y por qué no del país. Es que hace rato ya se codea con los mejores del mundo en su deporte y no para de hacer historia.

Al mismo tiempo, el rider mendocino contó cómo se dio todo, paso a paso, para llegar a estar en el Red Bull Hardline : “Yo estaba en Europa con algunos alumnos que traje a correr, a competir, y junto a otra gente que había traído a conocer los bike parks, porque muchos me contratan para que los traiga a conocer Europa y les muestre las pistas y yo estaba como rider suplente para el Red Bull Hardline , no estaba como invitado oficial. Me dijeron que había una chance, pero la verdad no estaba asegurado. Una semana antes del evento no me habían invitado así que ya estaba entregado, pero el sábado previo a la carrera, me escriben y me dicen: ‘Jero, nos queda un lugar en el Red Bull Hardline , ¿querés venir a correr?’".

Y completó, respecto a los momentos previos a lo que se transformó en una experiencia única para él: "Imagínate mi felicidad, una locura porque soy el primer argentino en correrlo y en terminarlo y eso me dio una felicidad tremenda. De Latinoamérica sólo han participado un chileno, un brasileño, un colombiano y yo, y esta fue la primera vez para el chileno y el brasileño también. Así que para los tres latinoamericanos fue nuestra primera experiencia. Dije que si apenas me invitaron y fue una experiencia impresionante, única".

Así fue la carrera completa de Jero Paez en el Red Bull Hardline

Jero Paez, bajada completa Jero Paez, bajada completa en el Red Bull Hardline You Tube Jerónimo Páez

Sobre las sensaciones cuando enfrentó el circuito más difícil del mundo, respondió: "Mucho miedo todos los días de entrenamiento porque había que ir desbloqueando todos esos saltos que fueron los más grandes que he tirado en mi vida, me hizo acordar a cuando era chico, cuando estaba por testear un salto por primera vez y me daba muchísimo miedo. Volver a sentir esa sensación fue un espectáculo. La verdad que me gustó mucho. Si bien pasas miedo, te hace acordar el deporte que estás haciendo y las cosas que uno puede llegar a hacer arriba de la bici que son impresionantes".

Y agregó: "El miércoles de caminata, caminamos la pista, se veía impresionante, pero hacía frío, mucho viento. Estaba contento, disfrutándolo, testeamos algunos saltos ese mismo miércoles y ya el jueves estaba la pista abierta, pista completa y pudimos entrenar desde arriba. El clima fue ideal el día jueves. Desbloqueamos todos los saltos junto con Cami Nogueira, otra argentina que también compitió en Hardline. Ella tuvo mala suerte y en los entrenamientos sufrió una caída y no pudo competir pero estuvo en el evento y pudimos ir desbloqueando saltos juntos”.

Asimismo, continuó con el relato de los días previos a la carrera y dijo: “El viernes tuvimos toma de tiempo, cronometrado, espectacular. Tomamos pista completa y eso se hace porque los de Red Bull no te dejan competir si el día viernes no completas una bajada completa con la cámara GoPro. Y allí te dan el ok. Yo pude así que me dejaron largar la clasificación al otro día”.

El día de la clasifiación fue más que especial y así lo contó Jero: "La pista estaba mojada, tenía saltos gigantes e influía mucho el viento, entonces había que estar muy pendiente de las banderas que tenían los saltos para verlas antes de tirarlo porque si había mucho viento no se podía hacer porque en el aire te cruza y podés caer cruzado y es súper peligroso”.

“El día de la carrera tuvimos que largar muy temprano. Todos nos levantamos 5 y media de la mañana y yo largué a las 9. A esa hora la pista todavía estaba muy mojada, no salía el sol y la pista no se secaba. Yo viviendo en Mendoza no estoy muy acostumbrado a andar en terrenos mojados así que me tiré muy tranquilo, a terminar, a no volverme loco. La verdad que quería ser el primer argentino en terminar esta carrera. Hice una bajada prolija, sólida, sin errores y salió, así que muy contento, muy feliz”, relató el rider mendocino que finalizó P13 en la carrera.

“Fue una experiencia única, inolvidable y espero que me sigan invitando el próximo año”, cerró Jero, con la expectativa de volver a ser parte de la experiencia.

Y contó: “Ahora me quedo en Europa a correr otra carrera en Italia que es el Red Bull Genova Cerro Abajo, a la otra semana corro otra en Suiza y ya pego la vuelta para Mendoza”.