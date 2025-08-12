La jugosa recaudación que podría obtener Independiente Rivadavia frente a Boca en el Malvinas

Independiente Rivadavia recibirá a Boca Juniors en el estadio Malvinas Argentinas este domingo a las 20:30 por la fecha 5 del Torneo Clausura de Primera División. La parcialidad Xeneize ya agotó las entradas populares y los popes azules esperan obtener una jugosa recaudación que podría acercarse al millón de dólares.

La expectativa por el duelo entre la Lepra y los auriazules crece a medida que se acerca el día del esperado partido, mientras que hinchas Xeneizes, neutrales y los no socios de Independiente Rivadavia buscan las formas de poder conseguir una entrada , teniendo en cuenta que las populares visitantes ya están agotadas y que los socios de los Azules ingresarán con la cuota al día.

Agostadas las entradas populares para la parcialidad visitante, Independiente Rivadavia se asegura un monto cercano a los 380 mil pesos, ya que había 9.500 tickets disponibles. De todos modos, el monto sería algo menor si se tiene en cuenta que hubo descuento del 50 por ciento para los menores de 12 años.

Por su parte, en caso de que se vendan todas las plateas para Boca (Cubierta norte), el conjunto local recaudaría otros 360 mil pesos, sumando un total de 740 mil pesos de solo hinchas visitantes. Esta suma ronda los 550 mil dólares si se busca redondear un poco el precio.

El paraguayo Iván Villalba festeja su gol ante Boca en el Malvinas en 2024.

Villalba grita su primer gol en la Lepra, ni más ni menos que a Boca. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Respecto de los locales, la presencia de casi la totalidad de lo socios de Independiente Rivadavia está asegurada en el Malvinas Argentinas, aunque eso no implica un ingreso extra para el club del parque, ya que entran con la cuota cancelada de agosto. En tanto, se debe tener en cuenta que también hay venta de entradas para no socios y que muchos neutrales e incluso hinchas de Boca que no consiguieron entradas podrían acceder a las mismas.

Si, por ejemplo, unas 10 mil personas compraran su entrada para ver el duelo entre dos equipos de gran popularidad, la Lepra se haría con otros 550 mil pesos o 400 mil dólares, lo cual, sumado a la recaudación anterior estimada se acercaría a la cifra del millón de dólares, la cual no parece ser utópica.

Precios y cómo conseguir las entradas

Como hemos mencionado, las 4.500 populares para Boca ya están agotadas, pero aun quedan disponibles plateas por 80 mil pesos o 40 mil para menores de 12 años. Los adictos Xeneizes ocuparán la platea cubierta en el sector norte del Malvinas Argentinas y las entradas se pueden adquirir a través de la siguiente página: http://csir.accessfan.ar/eventos.

En cuanto al público local, las opciones son las siguientes:

Popular sur CSIR $40.000

Descubierta CSIR $60.000

Cubierta sur CSIR $80.000

Todas las entradas tienen 50% de descuento para menores de 14 años.