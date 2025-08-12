Malas noticias para la Lepra: confirmaron que Alex Arce está desgarrado y se pierde el duelo ante Boca

Independiente Rivadavia sufre una baja sensible de cara al esperado encuentro frente a Boca Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio Malvinas Argentinas. Se trata del goleador Alex Arce , quien está desgarrado y no podrá estar presente el fin de semana con la camiseta de la Lepra .

Si bien el paraguayo aún no demostró todo su potencial y apenas había marcado un gol en cuatro presentaciones, se trata de la referencia en el área para el conjunto de Alfredo Jesús Berti y amenaza constante para las defensas rivales. Así, se ve beneficiado Boca , que no encuentra el rumbo desde que Miguel Ángel Russo se hizo cargo de la conducción técnica y llega de empatar en la Bombonera frente a Racing Club.

En lo que va del año, Alex Arce lleva disputados cinco encuentros, uno de ellos por la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario, y marcó un tanto en la goleada 3 a 0 sobre Barracas Central en Buenos Aires.

Ahora, la incógnita pasa por saber quién ocupará el lugar de Alex Arce en el ataque de la Lepra , aunque todos los cañones apuntan a Fabrizio Sartori Prieto. El delantero se destaca por su potencia física y gran despliegue, con capacidad para moverse por todo el frente de ataque.

Respecto de su participación en la segunda parte del año, Sartori ingresó desde el banco en tres partidos del Clausura, mientras que en la Copa Argentina fue titular en la victoria por penales contra Platense en la cancha de Newell´s Old Boys y entró en el segundo tiempo en el duelo frente a Central Córdoba de Rosario.

En tanto, sus números desde su llegada al club del Parque General San Martín, indican que lleva convertidos 5 goles en 28 partidos, aunque cabe tener en cuenta que generalmente comenzó como suplente.

La agenda de la Lepra

Independiente acumula un triunfo, un empate y dos derrotas en el Torneo Clausura, buscará levantar cabeza ante Boca Juniors y luego tendrá una serie de partidos importantes, entre los que se destaca el encuentro frente a Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, ante la Lepra se verá las caras con Tigre, pero por el Clausura, en un encuentro programado para el viernes 22 de agosto por la fecha 6 en Victoria. Luego, el martes 26 de agosto será el turno del partido por Copa Argentina en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell´s Old Boys, en la ciudad de Rosario y, después, recibirá a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.