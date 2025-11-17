Mercado Libre abrió dos nuevos centros de logística en Córdoba

Mercado Libre amplió su red de logística con la construcción de dos centros de distribución de última milla en las localidades de Río Cuarto y Villa María en Córdoba.

Mercado Libre puso en funcionamiento dos nuevos centros de distribución de última milla en la provincia de Córdoba, ubicados en Río Cuarto y Villa María, con el objetivo de reforzar su infraestructura logística en Argentina y acelerar los tiempos de entrega.

Estas instalaciones se integran al plan de expansión que la compañía viene desarrollando a nivel nacional y permitirán mejorar la reclasificación de paquetes, optimizar recorridos y fortalecer la eficiencia operativa. Cada centro procesará cerca de 8.000 envíos por día y hará posible que miles de usuarios de Villa María, Río Cuarto y zonas cercanas reciban sus compras en un plazo de 24 horas.

La apertura de ambas bases operativas también tendrá impacto en la actividad económica local: se estima la creación de más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos y un impulso adicional para más de 17.000 pymes y emprendedores cordobeses que comercializan sus productos a través de la plataforma.

MLA_ CVS córdoba_24 La palabra de Mercado Libre “Queremos llegar más rápido a cada rincón del país, y estos nuevos centros de última milla reflejan nuestra apuesta por una logística con mayor presencia federal. Córdoba posee un enorme potencial productivo y tecnológico, y seguimos trabajando para que más cordobeses puedan vender, comprar y desarrollarse dentro del ecosistema digital”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager Commerce de Mercado Libre Argentina.