Buenos Aires se prepara para recibir a Franco Colapinto en un evento sin precedentes, donde el piloto de Alpine acelerará un motor V8 por un circuito callejero en Palermo.

El próximo 26 de abril de 2026, la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de un hito histórico para el automovilismo nacional: el Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show. El piloto del equipo BWT Alpine Formula One Team se convertirá en el primer argentino en conducir un monoplaza de la máxima categoría por las calles de su capital.

Colapinto estará al mando del icónico E20 de 2012, un vehículo impulsado por un motor Renault V8 que lucirá el diseño actual de la escudería Alpine. El evento, que transformará el barrio de Palermo en un circuito callejero, busca devolver a los fanáticos locales el apoyo incondicional que han brindado al joven piloto en su ascenso internacional.

El circuito y la experiencia del Road Show Las avenidas del Libertador y Sarmiento se convertirán en una pista de 2 kilómetros de extensión donde se realizarán dos show runs oficiales. El evento está diseñado para ser una verdadera fiesta del deporte con diferentes opciones para el público:

Acceso Gratuito: Habrá sectores abiertos para que todos los interesados puedan disfrutar del espectáculo sin costo.

Sectores Exclusivos: Se pondrán a la venta entradas para Grandstands (tribunas) y un área de Hospitality , que incluirá beneficios como Garage Tours con acceso directo a la zona de boxes.

Fan Zone: Un espacio interactivo con entretenimiento, activaciones de marcas y propuestas gastronómicas para vivir la previa de los giros en pista. Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo Franco Colapinto en Buenos Aires: el show run de Fórmula 1 llega a Palermo Un evento de alcance global Esta iniciativa no solo celebra la carrera de Colapinto, sino que posiciona a Buenos Aires como una plaza estratégica para grandes eventos deportivos internacionales. Con el respaldo del Gobierno de la Ciudad y el patrocinio de empresas líderes como Mercado Libre, YPF, Claro y Motorola, el Road Show será transmitido en vivo para toda la región a través de ESPN y Disney+.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", expresó Franco, destacando que este evento es un regalo para la hinchada argentina que lo acompaña en cada Gran Premio.