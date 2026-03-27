La medida extrema que tomó Toyota para lograr producir todos los vehículos que necesita

La industria automotriz local está inmersa en un escenario de contrastaste. Mientras algunas terminales recortan su nivel de actividad, otras empresas apuntan a aumentar la fabricación de vehículos.

Pese a esto, Toyota proyecta este año alcanzar un récord de producción con 181.000 unidades salidas de las líneas de montaje. Esto implica trabajar al máximo de la capacidad instalada de la planta de Zárate, que hoy opera a tres turnos.

Así lo ratificaron a MDZ desde la automotriz, al tiempo que desmintieron las versiones que circularon en los últimos días sobre el cierre de uno de esos turnos y la reducción de 500 puestos de trabajo.

En los últimos años, las operaciones de esta terminal vienen creciendo apalancadas en las exportaciones a toda Sudamérica y países del Caribe. Toyota es el principal exportador del sector y representa alrededor de 70% del total de las ventas al exterior que realiza la industria automotriz.

La gran aceptación de la pick-up Hilux en esos mercados es la base de su crecimiento. También vende al exterior los otros dos modelos que se producen en Zárate: el SUV SW4 y el utilitario Hiace.

Para lograr este objetivo de 181.000 unidades, además de los tres turnos de producción, la automotriz trabajará sábado por medio de acá a fin de año, debido a que, con los tres turnos, de lunes a viernes, no sería suficiente para llegar a ese número.

Esta decisión se toma en un contexto difícil para el sector ya que la competitividad de los vehículos que se fabrican en la Argentina no es la mejor. Eso se evidencia en la baja de las exportaciones generales del sector.

En el caso puntual de Toyota, su presidente, Gustavo Salinas, reconoció, en una entrevista con el sitio especializado A Rodar Post, el mes pasado, que están vendiendo sin rentabilidad a algunos mercados por esta situación.

Por este motivo, desde ADEFA se viene trabajando con el Gobierno para la reducción de los derechos de exportación que se cobran en la actualidad. Se espera que en las próximas semanas se pueda conocer un anuncio al respecto, tal como adelantó este medio.

Más allá de la nula rentabilidad que se tenga, Toyota debe seguir cumpliendo con los contratos de exportación que tiene debido a que, de no hacerlo, perdería el mercado a manos de otro país que produzca el modelo Hilux. Concretamente, Tailandia.

Dejar de exportar porque la rentabilidad actual no es buena, no sería posible ya que, una vez perdido el mercado, no se recupera fácilmente. Seguramente se pierda de forma definitiva, por decisión de la casa matriz. Esto sería un duro golpe para la fábrica local y, en este caso sí, abriría un futuro cargado de incertidumbre y recortes.

Es por este motivo que la automotriz, pese a que el negocio no sea rentable, planea seguir aumentando la producción y para eso sumará alrededor de unos 20 sábados laborables hasta fin de año.

Más allá de esto, Toyota está trabajando en la renovación de la Hilux que se empezará a vender a partir de 2027. Este nuevo modelo incluirá una versión eléctrica, que se sumará a las de motorización diésel.

Para esto, la automotriz está realizando inversiones en las líneas de montaje con la incorporación de sistema de robotización en varias áreas.

Por otro lado, tiene en análisis la fabricación de otra pick-up en Zárate que tendrá mayores dimensiones que la Hilux actual.

Ese proyecto todavía no fue anunciado oficialmente, pero en el sector se menciona, cada vez con más fuerza, que la aprobación ya estaría concretada.